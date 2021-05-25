快訊

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

北市醫院爆了！醫籲：開專責醫院、調外地醫護、雙北多篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜防疫民調奪六都冠軍 綠營首長慘墊底

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台灣民意基金會最新民調顯示，針對六都市長的防疫表現，高達49.1%民眾認為新北市長侯友宜表現最好，奪下六都冠軍。報系資料照
台灣民意基金會最新民調顯示，針對六都市長的防疫表現，高達49.1%民眾認為新北市長侯友宜表現最好，奪下六都冠軍。報系資料照

新冠肺炎本土疫情爆發後，新北病例數不斷增加，綠營民代也藉此圍攻新北市長侯友宜，質疑防疫旅館、篩檢站等量能。但台灣民意基金會最新民調顯示，針對六都市長的防疫表現，高達49.1%民眾認為侯友宜表現最好，狂勝第二名的台北市長柯文哲多達約18%，更遙遙領先其他首長。

台灣民意基金會提問，當這波疫情爆發時，六都市長誰表現最好？結果49.1%覺得新北市長侯友宜表現較好，其後依序由台北市長柯文哲拿下31.4%，台中市長盧秀燕拿下14%，高雄市長陳其邁拿下10.6%，桃園市長鄭文燦拿下8.2%，台南市長黃偉哲拿下4%。另外10%覺得都很好、1.9%都不好、20.4%不知道。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，不論哪一黨支持者，認為侯友宜表現較好的比例都最高，中性選民也有同樣的認知。從六都16縣市的角度看，每一個區域公民也都以侯友宜表現較好的比例最高，其次才是該市的市長，六都以外的16縣市合起來，侯友宜仍然是最多人肯定的六都市長，其次才是台北市長柯文哲。

游盈隆也提到，在五月疫情風暴中，一般社會大眾眼中，雙北市長是防疫表現最亮麗的六都市長，相形之下民進黨籍三位六都市長的表現並沒有獲得多少注意或肯定，有無奈「靠邊站」的現象。

此份民調由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間5月17至20 日，以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1082 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

侯友宜 疫情

延伸閱讀

蔡蘇民調三原因重挫 游盈隆：執政順境好日子過完了

侯友宜：5月28日三級警戒解封可能性低 雙北會同步

三級警戒恐延期！ 侯友宜：做最壞打算、最好準備

侯友宜改口「僅足跡熱區不公布」 新北重新公布足跡

相關新聞

蔡政府頻打認知戰但「匪諜」就在身邊 難道沒國安危機？

昨天晚上網路社群炸鍋了！ptt鄉民發現，曾在媒體任職的親綠寫手林瑋豐，一邊在ptt大罵疫情指揮中心和蔡政府，另一邊在臉書上抨擊共產黨滲透台灣，鄉民拆穿他自導自演的行徑，還發現他太太就是民進黨負責網路操作的社群中心副主任楊敏，而楊敏竟然也在ptt留言辱罵攻擊蔡英文的生育政策。

【綠寫手反串／下】PTT從護國神山淪為陸認知作戰幫手 鄉民逆襲揪出民進黨自導自演

近日疫情升溫以來，政府防疫牛步化，卻對打擊假訊息不遺餘力，甚至還提升至大陸對台「認知作戰」的層級，結果昨天（24日）綠委指網路論壇PTT有工具帳號協助認知作戰，要國安單位查辦，引發鄉民怒火開始肉搜，挖出親綠寫手林瑋豐竟在PTT內反串帶風向，甚至號召鄉民上街革命，「打垮指揮中心」，鄉民的逆襲逼得該寫手道歉，也搓破執政當局近日的「認知作戰」牛皮。

【綠寫手反串／上】綠營黨工之夫林瑋豐反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

「抗疫大作戰」在全國展開，但也有一場「看不見的戰爭」，正在網路世界悄悄上演。在全國最大的BBS論壇PTT，昨天便發生以「認知作戰」為主題的論戰，妻子擔任民進黨「網路社群中心副主任」的綠營寫手林瑋豐，被抓包自導自演，在自己臉書具文指控，八卦版批評衛福部LINE帳號「疾管家」是一場「認知作戰」，但林瑋豐本人卻長期以「反對民進黨」、「支持九二共識」等立場在PTT發文。此次事件，牽扯的還包括民進黨立委王定宇、網紅蔡依橙、「焦糖」陳嘉行等人。一時之間，討論熱度甚至超過疫情，成為網路上最熱議的話題。

侯友宜防疫民調奪六都冠軍 綠營首長慘墊底

新冠肺炎本土疫情爆發後，新北病例數不斷增加，綠營民代也藉此圍攻新北市長侯友宜，質疑防疫旅館、篩檢站等量能。但台灣民意基金...

【即時快評】若把陳時中換成盧秀燕 台灣疫情會如何？

朝陽科技大學和中國醫藥大學學生到KTV歡唱，至今衍生16例的疫情個案，而且感染源還不明，台中市政府為防病毒在校園傳播，日...

蔡蘇民調三原因重挫 游盈隆：執政順境好日子過完了

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌兩人民調雙雙重挫，政黨支持度部分，民進黨更是大減10.1個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。