侯友宜防疫民調奪六都冠軍 綠營首長慘墊底

新冠肺炎本土疫情爆發後，新北病例數不斷增加，綠營民代也藉此圍攻新北市長侯友宜，質疑防疫旅館、篩檢站等量能。但台灣民意基金會最新民調顯示，針對六都市長的防疫表現，高達49.1%民眾認為侯友宜表現最好，狂勝第二名的台北市長柯文哲多達約18%，更遙遙領先其他首長。

台灣民意基金會提問，當這波疫情爆發時，六都市長誰表現最好？結果49.1%覺得新北市長侯友宜表現較好，其後依序由台北市長柯文哲拿下31.4%，台中市長盧秀燕拿下14%，高雄市長陳其邁拿下10.6%，桃園市長鄭文燦拿下8.2%，台南市長黃偉哲拿下4%。另外10%覺得都很好、1.9%都不好、20.4%不知道。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，不論哪一黨支持者，認為侯友宜表現較好的比例都最高，中性選民也有同樣的認知。從六都16縣市的角度看，每一個區域公民也都以侯友宜表現較好的比例最高，其次才是該市的市長，六都以外的16縣市合起來，侯友宜仍然是最多人肯定的六都市長，其次才是台北市長柯文哲。

游盈隆也提到，在五月疫情風暴中，一般社會大眾眼中，雙北市長是防疫表現最亮麗的六都市長，相形之下民進黨籍三位六都市長的表現並沒有獲得多少注意或肯定，有無奈「靠邊站」的現象。

此份民調由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間5月17至20 日，以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1082 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。