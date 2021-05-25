4友邦堅定支持台灣參與WHA 外交部誠摯感謝

「世界衛生大會」（WHA）於日內瓦時間24日開議，今年以全視訊方式進行，首日即討論我國友邦提出的「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」提案。馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯及史瓦帝尼4個友邦代表我方，分別在總務委員會及全會與中方進行「二對二辯論」，為台灣發出正義之聲，呼籲全球防疫合作不能遺漏任何人，必須接納台灣的參與。

外交部今天表示，對馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯及史瓦帝尼4友邦為我方仗義執言，表達誠摯謝忱。

外交部表示，我參與WHA提案最終雖然未能列入大會議程，但友邦均肯定台灣是全球公衛合作的重要夥伴，基於全球防疫網絡應廣納所有各方參與的立場，強調世界衛生組織（WHO）及WHA接納台灣參與的必要性、急迫性及正當性；友邦代表也指出，國際社會深刻瞭解台灣對全人類健康福祉確能做出積極貢獻。

外交部表示，中國代表及其動員的古巴及巴基斯坦代表在會場上仍不斷重彈中國片面主張的「一中原則」等陳腔濫調，持續不當曲解聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議，誆稱中國政府已妥善安排台灣參與全球衛生事務，遮掩其打壓台灣人民健康人權的蠻橫行徑；中方企圖誤導國際視聽的不實言論不被國際社會認同，並已受到輿論譴責。

疫情持續嚴峻，外交部表示，國際合作是成功抗疫的關鍵，再次鄭重呼籲，唯有使台灣成為WHA觀察員，接納台灣完整參與WHO相關技術性會議、機制及活動，全球才能有效終結疫情，真正達致WHO「全民均健」（Health for all）的最高目標。