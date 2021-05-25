疫苗採購調閱小組沒開過會 綠稱可質詢阿中 藍批唬爛

國內疫苗施打率低，疫苗採購進度也不明朗，民眾黨立委賴香伶昨在臉書爆料，雖立法院衛環委員會4月29日就成立疫苗採購調閱小組，但成立後至今未曾開會，小組期限將在5月31日屆滿，「執政黨的委員一點都不急嗎？」立法院國民黨團總召費鴻泰則批評：「這就是民進黨的唬爛，真的是非常爛！」

民進黨團幹事長劉世芳表示，民進黨中央已多次提到國內外疫苗採購可達三千萬劑，目前採購看起來沒太大困擾，也沒有人為介入的跡象，只是商業機密沒有辦法洩漏，可以在下個會期公開質詢衛福部長陳時中，相信數量等方面都很透明。調閱小組召集人、民進黨立委陳瑩則說，因為疫情關係，委員會才停會；是否延長期限，要經過委員會提案等程序，尊重朝野立委協商結果。

賴香伶指出，歐盟7月將啟用「數位疫苗證明」，目的是恢復境內人員自由流動，但台灣此時卻苦無足夠疫苗，相較全球每百人接種疫苗劑數約廿點四，台灣即便把現有疫苗都打完，每百人接種仍僅三點五，施打率全球倒數，「在疫情嚴峻時刻，何時輪到我打疫苗？成為許多國人心中的問題。」

賴香伶受訪表示，雖衛環委員會4月29日已成立疫苗採購調閱小組，但依小組運作要點，須三分之一以上委員出席才能開會，並要出席委員過半同意才能調閱資料，條件相當嚴苛，「小組成立後，完全沒開過會，身為小組成員的委員，個別想調資料也調不到。」

賴香伶說，本周就是會期最後一周，衛環委員會也停會中，「眼看疫苗採購調閱小組期限即將於5月31日屆滿，執政黨的委員一點都不急嗎？」她已連署提案盡速召開小組會議，揭露疫苗採購合約的條文、進貨排程、數量等資訊，並延長小組期限。

費鴻泰表示，按規定本會期結束後，下會期必須重新成立調閱小組，因此下會期一開始，國民黨團就會要求民進黨團立刻成立新的調閱小組。