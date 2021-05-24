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台灣再度無法參加WHA 民進黨批中國不顧台灣人民權益

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

台灣今年再度無法參與世界衛生大會（WHA），民進黨發言人謝佩芬表示，世界衛生組織（WHO）將政治考量擺在公衛專業之前，民進黨深表遺憾；也批評中國完全不顧台灣人民的權益。

謝佩芬說，台灣被排除在WHA之外，損失的不僅是台灣人民，更是全世界。台灣有意願也有能力與世界各國互動、交換最新資訊、共同對抗疫情，但卻不得其門而入，有違WHO所揭櫫邁向全民均健（health for all）的宗旨。

至於中國外交部稱是因民進黨政府不承認「體現一個中國原則的九二共識」，導致台灣參加WHA的政治基礎不復存在。謝佩芬反駁，台灣未曾屬於中華人民共和國，也從未接受中國所謂的「一個中國原則」。中國誆稱「已對台灣參與全球衛生事務作妥善安排」，昧於事實，完全不顧台灣人民的權益，與世界上民主國家的主流民意相違背。

謝佩芬強調，最近幾個月，世界上許多友邦及理念相近國家的政府官員、國會議員及民間團體，都因深感台灣在全球衛生的貢獻，而表態支持台灣參加WHA，可惜此次台灣仍被排除。她呼籲，WHO應該將政治考量放在一旁，讓台灣有機會與國際共同對抗疫情，並做出更多貢獻。

謝佩芬 WHA

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