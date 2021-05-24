PTT染紅？王定宇控「認知作戰」欲查處 鄉民群起激憤：相信黨不冤枉好人

本土疫情持續延燒，於民眾恐慌時刻，網路上出現多則假訊息，闢謠也成政府防疫作戰的一環。針對網路論壇PTT「八卦板」上今（24）日上午出現多篇呼籲民眾封鎖「疾管署」帳號的文章，民進黨立委王定宇則指控稱為「認知作戰」，暗指「紅色力量」已深入PTT，引起鄉民群起激憤。

王定宇臉書指控，網路論壇PTT「八卦板」今日上午出現洗板現象，文章不僅皆呼籲民眾移除、封鎖衛福部「疾管署」帳號，並稱疾管署發送「假訊息」。由於現下民眾踴躍使用「疾管家」執行實聯制作業，因此王定宇稱「認知作戰」已直接改成鼓吹大家「封鎖真的疾管署帳號」。

針對網路論壇PTT八卦板上今日上午出現多篇呼籲民眾封鎖「疾管署」帳號的文章，民進黨立委王定宇則指控稱為「認知作戰」。圖／翻攝自王定宇臉書

王定宇直指，這將影響防疫安全和國家安全，要求相關單位儘速查處，並表示「認知作戰」其實很多是由「工具性帳號」在進行，目的是去各粉專引戰、或是帶風向；同時王定宇也提醒，這些「工具性帳號」後面的「真人」，受命、受託中國、港澳黨政軍及附隨組織，對台灣進行工作，則可以依照《國安法》進行懲處。

對此，PTT八卦板板主則回應，「相關系列討論串暫時不刪除，以利被點名之鄉民可以蒐證回文自證其清白非工具型帳號，視情況等儘速查處報告出來，或是王定宇有滾動式修正言論，將不排除板主群討論因應措施，以利正常使用八卦板的鄉民板友可辯白免受不白之冤」，更痛批「相信政府、相信黨，絕對不會冤枉任何一個好人，也不會放過隨便一個造謠五毛」。