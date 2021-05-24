中央地方頻傳不同調 蔡英文：放下心中芥蒂面對疫情

疫情嚴峻，中央與地方防疫頻傳不同調。今天蔡英文總統在臉書上表示，她要拜託大家，「病毒從不管我們支持哪一個政黨、喜歡哪一位政治人物，只有放下心中的芥蒂，一起來面對疫情的考驗，台灣才能度過眼前這一關。」

蔡總統表示，台灣是民主國家，各種聲音都有，這是很正常的事，在防疫過程中，也經歷過縣市間的意見不一，像是要不要普篩、有沒有需要方艙醫院、需不需要搶購物資、中國疫苗受不受信任等討論。但任何政策的拍板，一定會聽取各方意見、經過專業的判斷，也一定會被民意所監督檢驗。經過這一年多的防疫，答案很清楚，指揮中心的指引，大方向來說是對的，小細節的修正，也是大家都能夠接受的。

蔡總統說，地方政府在防疫最前線，有時候對指揮中心有不同意見，在上周全國進入第三級警戒後，每天召開全國防疫會議，讓中央和地方可以加強協調合作，一起來整合防疫資源、檢視執行進度、駁斥假訊息。指揮中心除了針對地方的需求，來滾動檢討做法、提供必要協助外，也在每天上午加開記者會，對外說明協調處理的事項。

蔡總統說，防疫是協同作戰，有討論機制、有互助系統，有任何問題，就透過管道來處理、來解決，現在最不需要的就是彼此對抗。

蔡總統也說，最近網路上不僅謠傳「疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」等假訊息，甚至有人鼓吹移除「疾管家」，這些都會影響台灣的防疫，請大家一定要注意。去年疫情爆發到現在，從接收疫情資訊、購買口罩、到落實店家實聯制、澄清假訊息，疾管家官方LINE帳號都發揮了重要的功能，而指揮中心的防疫指引，更是帶領台灣度過多次疫情的挑戰。所以千萬別被誤導了。