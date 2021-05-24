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趙介佑服役轉調疑雲 北市府：政風調查無異狀

中央社 / 台北24日電

趙介佑服役地點由花蓮轉調至戶籍地，遭外界認為過程太快疑涉關說。台北市政風處今天表示，經查趙介佑案件辦理時效並無異常，分發地和相關通聯也無異狀。

已請辭民進黨台北市黨部評委召集人的趙映光，他的兒子趙介佑第一次服役因涉及刑事案件停役，回役後，重新分發花蓮監獄，後調回戶籍地北投區公所服役，過程被外界質疑「光速核准」。

多名國民黨台北市議員日前提案，要求政風處調查此案作業程序是否涉及人事關說或勢力介入，政風處已於今天回覆相關書面調查報告。

透過政風處查證資料結論指出，此案辦理時效並無異常，內容提到經檢視台北市兵役局於民國106年至110年核定服家庭因素替代役案（和趙介佑申請相同事由者）共172件，分發至北投區公所有12件。

其中，兵役局部分辦理時效較趙案快的有15件，最速者為3小時38分；趙案為6小時38分；另，北投區公所辦理12件中，有3件較趙案快速，最速件為3小時32分，趙案為5小時4分，並無異常。

政風處指出，趙案的分發地點也並非特殊。根據役政署3月8日發函給兵役局的公文可得知，因趙介佑原需用機關法務部矯正署無適當服役機關可調整，所以才請兵役局協調安排他到距離戶籍地60分鐘以內車程單位服役，經考量後安排至北投區公所服役。

由於近5年家庭因素替代役有77%都分發到區公所，政風處說，可見趙介佑分發地並非特殊狀況。

關於相關通聯紀錄部分，政風處表示，經比對29組兵役局長、北投區公所長、副區長及主秘等人的專線和手機號碼，並未發現由役政署被指涉的業務組發話至北投區公所的通聯紀錄，也無轄區議員發話至北投區公所或兵役局主管的通聯。

政風處提到，趙映光於2月26日上午發話至北投區公所的紀錄，和北投區公所受理案件承辦人的訪談陳述內容一致。

不過，趙介佑在北投區公所的差勤紀錄顯示其事病假比率偏高，且部分未完成請假程序。政風處指出，他擅離職役部分，北投區公所未在其擅離職役累計時間48小時通報兵役局和相關機關，仍有疏漏，建議請兵役局輔導各區公所承辦管理人員加強法令熟稔度，以避免違失。

北投 趙介佑 北市

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