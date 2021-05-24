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藍營要賴清德接指揮官 郭國文：噴政治口水也該懂法令

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
國民黨立院黨團。圖／國民黨提供
國民黨立院黨團。圖／國民黨提供

疫情升溫，立法院國民黨團總召費鴻泰今天指出，台灣的疫苗接種率低，變成不入流的國家，指揮官該換有公衛專業的副總統賴清德接手。民進黨立委郭國文回批，中央流行疫情指揮中心的「開設」與「指派指揮官」，法定程序皆需「報請」行政院同意，亦即是由「院」指派的任務編組，「要噴政治口水、要政治操作也要懂得法令！」

苗栗縣長徐耀昌上周建議賴清德接手指揮官，郭國文當時便說，根據我國的傳染病防治法第17條及中央流行疫情指揮中心實施辦法規定，中央流行疫情指揮中心是由「院」指派的任務編組。

郭國文說，現在有人提議將指揮中心升級，並且由賴副總統擔任指揮官，在法理上會形成矛盾，一來目前已經是最高的一級，二來在憲政體制上，由院級來指派上級機關的副總統任指揮官，下階機關要如何指派上階機關？

面對今日國民黨團再提賴清德接指揮官，郭國文則說，國民黨對法令視而不見，不斷蓄意提議將指揮中心升級，由賴副總統擔任指揮官，刻意造成法理、憲政體治上的矛盾，更刻意撕毀政府團結一心，斷開對病毒的努力。

郭國文說，對於這樣只努力噴政治口水，對疫情沒有任何實質幫助的行為感到不以爲然，難道此時還要噴政治口水？「要政治操作也要懂得法令。 」

疫情 郭國文 賴清德

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