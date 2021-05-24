【重磅快評】欺負金門細漢 阿中怎不拿官威對付雙北？

金門縣政府昨天公告今日起凡入境金門的鄉親和旅客須持3天內核酸陰性證明，若無法提供則於機場接受快篩，但衛福部卻在昨天深夜發布新聞稿指縣府的快篩令違法，依法撤銷，航空站一早就把篩檢亭拆了，惹得金門縣長楊鎮浯飆罵，批中央對地方的公文「已讀不回」；陳時中則搬出傳染病防治法，說地方這次得聽他的。

陳時中對付金門縣長，擺出的官威不小，只是，近來雙北首長一再超越中央做疫情超前部署，為何就不見陳指揮官拿出同等官威出來看看？難道是欺負金門縣「卡細漢」？

楊鎮浯上午前往金門尚義機場視察快篩站的整備與作業情形，他雖知快篩令被指揮中心前一晚撤銷，但沒想到航站卻以超高效率把整座快篩站拆除，氣得當場質問「是誰拆除？」，金門航空站主任洪念慈則稱，航空站是中央單位，他們依法不能配合，若縣府後續取得衛福部同意，才會再予以協助，雙方不歡而散。

楊縣長稍後在臉書說明，直指「中央已讀不回」，縣府5月17日已發函中央疫情指揮中心，請求在各國內機場設置快篩站，如無法執行，建請同意在尚義機場設置快篩站，至今未獲中央回應。甚至5月21日再度函文，依舊已讀不回，指揮中心宣稱縣府並未正式告知並提出書面申請即逕行公告，實是「中央錯誤的誤導」。

針對楊縣長的質疑， 指揮官陳時中下午在記者會上證實金門縣府的確有來函，但是「想法沒錯，手段不對」。陳時中並解釋，金門所提的並非理想方案，如果真的執行，就等於是在全台做區隔，台灣生活圈的一致性就會遭破壞，不過「金門縣府想法也沒有錯，希望人的流動不要太頻繁，不要造成防疫壓力，但是不是要使用這樣的手段，會請專家做研議，但基本上那個方式大家是不同意的。」

金門縣只是要設一個快篩站，提早一星期行文中央疫情指揮中心，但中央遲未函覆，直到快篩站要上路的前一天深夜才公告撤銷，陳時中說是依傳染病防治法第37條行事，但金門縣民看來，其實更像是突襲，陳時中的矛盾是，如果他認為「金門縣府想法沒有錯」，為什麼就不能早早行文說明溝通？非得來個夜襲不可？

更怪的是，陳時中表示，是不是要使用這樣的手段，會請專家做研議。但是專家會議都還沒有開，他又怎能斷言「基本上那個方式大家是不同意的」，難道專家會議也是一言堂？

陳時中拿出傳染病防治法第37條第3項，說指揮中心成立期間，要依照指揮官的指示來辦理，沒有經過這樣的程序就進行公告，所以才會撤銷這樣的公告；這樣的說詞，顯露原來陳時中在乎的是指揮權，金門縣長不聽指示，當然要拆掉快篩站，正好可以立威。

不過，陳時中既然那麼喜歡傳染病防治法第37條，更應該把條文好好看完，除了管制特定區域之交通，37條一項三款也明訂地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應視實際需要會同有關機關，管制上課、集會、宴會或其他團體活動，於中央流行疫情指揮中心成立期間，應依指揮官之指示辦理；上星期本土案例爆發，雙北首長迅速決定高中以下停課，跳過了陳時中，陳時中的防疫作為被雙北首長追著跑，陳時中那時候怎麼沒想到要搬出法令擺擺官威？