衛福部打假 藍：王定宇誣陷國民黨買中國疫苗不辦？

針對網路散播藍營推銷進口上海復必泰疫苗，指國民黨要讓台灣人打瑕疵即期劣等藥品，國民黨今嚴正譴責這種抹黑不實的內容。國民黨表示，既然政府已宣示要嚴查假訊息，請衛福部詳查此則假訊息來源，並依照特別條例將刻意散播不實資訊的人移送法辦。

國民黨指出，此次本土疫情延燒，台灣因取得疫苗數量嚴重不足，導致出現防疫破口，國民黨主張政府應盡速取得更多疫苗對抗病毒，不料仍有人試圖以不實訊息抹黑在野黨，阻礙防疫工作。國民黨強調，先前民進黨立委王定宇也以相同言論，誣陷攻擊國民黨，相關說法皆視衛福部為無物。

國民黨質疑，疫苗進口需經衛福部嚴格檢驗程序，若品質不佳或有瑕疵，難道民進黨政府會同意購買及使用？透過網路散佈藍營推銷劣品疫苗，民進黨立委難道是對蔡政府的把關沒有信心？疫情當前，一再造謠不實訊息試圖影響民眾認知與整體防疫作業，指揮中心辦不辦？

國民黨亦指出，秘書長李乾龍在這次疫情中，捐贈了3千劑快篩劑、2千件防護衣及1萬個防護罩等防疫物資給新北市政府，當大量愛心正投入疫情熱區，共同努力為防疫貢獻時，這些發假訊息的人還是只會抹黑別人、繼續扯後腿，難道都不羞愧嗎?

國民黨表示，疫苗是當前我國最需要的抗疫武器，讓國人有充足疫苗可以打絕對是現階段，中央政府不可逃避的責任。加上近期到貨的第二批AZ疫苗，迄今台灣僅取得約71萬劑疫苗，然而，政府應讓六成民眾可以完整接種兩劑疫苗，即至少取得2,820萬劑，才能越過群體免疫的基本門檻。

國民黨強調，採購疫苗是中央政府的法定權責，不論各界對於疫苗有任何評價，蔡政府皆有義務為國人把關，並盡速取得安全、充足的疫苗。面對外界探詢取得疫苗方式，國民黨亦呼籲政府應有多元的開放管道，不該再以被動態度面對，或繼續推諉塞責，放任網路謠言、民進黨民代等，將疫苗取得責任推給地方政府或在野黨，執政者要有擔當。