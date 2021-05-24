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國民黨質疑疫苗 民進黨反擊：操作中國疫苗動機叵測

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

國民黨上午舉行記者會，指國內疫情持續嚴峻，最大隱憂是疫苗接種率過低、訂購海外疫苗行動不夠快，蔡政府應該拿出具體對策，並明確告訴台灣人民，疫苗施打何時能達到六成有效覆蓋率，讓國人遠離疫情威脅。民進黨今天反擊，國民黨不斷與中央流行疫情指揮中心唱反調，煽動炒作要打中國疫苗。

民進黨發言人周江杰指出，指揮中心早就針對疫苗採購公布採購的品牌、數量，並公開說明自COVAX（疫苗全球取得機制）平台採購476萬劑新冠疫苗，其中包含AZ、輝瑞/BNT與賽諾菲等廠牌；以及直接向藥廠購買AZ疫苗1千萬劑、莫德納疫苗505萬劑。國產的部分則預計向高端疫苗和聯亞生技各採購500萬劑，總計約3000萬劑，可滿足65%優先接種對象。其中第二批41萬劑的AZ疫苗上週也已抵達台灣、開始配送各地進行施打。

周江杰提到，當第一批AZ疫苗進來國內開始施打時，國民黨又嫌疫苗沒用、有危險，造成民眾施打意願下降，不然就是在過程中，說疫苗買太多快過期。當疫情升溫，民眾願意積極打疫苗時，國民黨就開始一直不斷炒作煽動要打中國疫苗，要政府購買中國疫苗。不禁讓人疑惑，是否和指揮中心唱反調就是國民黨的防疫策略之一。

周江杰指出，不同單位的民調或許有差異，但大方向各家民調皆顯示，有八成左右的民眾不願意施打中國疫苗。即便是泛藍民眾，也是超過半不願意。國民黨昧於民意操作中國疫苗，不就更顯示動機叵測嗎？

AZ疫苗 國民黨 疫情

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