快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

統促黨放話如影隨形跟陳時中 呼籲接受中國疫苗

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
統促黨聲援者今下午一點半左右在疾病管制署門口一字排開，手持「拒收疫苗就是殺人兇手」、「人命關天、疫苗優先」等手板。記者邱宜君／攝影
統促黨聲援者今下午一點半左右在疾病管制署門口一字排開，手持「拒收疫苗就是殺人兇手」、「人命關天、疫苗優先」等手板。記者邱宜君／攝影

統促黨聲援者今下午一點半左右，戴著口罩，在疾病管制署門口一字排開，手持「拒收疫苗就是殺人兇手」、「人命關天、疫苗優先」等手板，並播放統促黨總裁張安樂預先錄製的音檔。

張安樂表示，中國可以無償提供台灣人民WHO認證的疫苗，口口聲聲愛台灣的政客卻不讓台灣人接受大陸的善意，是因為怕大陸人愛心保障了台灣人健康，就不能繼續靠操弄人心仇恨大陸，來贏得選票。

張安樂說，中國共產黨才是真正愛台灣人民的生命安全，台灣政客愛的是新台幣。他說，統促黨要為台灣人民站出來，每天如影隨形跟著陳時中，「得不到疫苗、疫情不能控制，誓不罷休。」

張安樂呼籲全國人民站出來，「迫使民進黨政客接受大陸人的愛心」，他強調，這是台灣人民生命的保障，統促黨也將持續為台灣人民健康請命。

台灣人 疫苗 張安樂

延伸閱讀

「白狼」揚言跟著陳時中 王定宇：把疫苗當兄弟茶？

金門縣「快篩令」違法！陳時中親自溝通無效 依法撤銷

陳時中：三級警戒 滾動式調整

陳時中：疫情三級警戒升降 本週3指標成關鍵

相關新聞

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

今天有綠營人士指控PTT鄉民有中共同路人在進行認知作戰，攻擊疾管署，鄉民於傍晚展開逆襲，查出帳號竟是親綠網路寫手林瑋豐自...

親綠寫手自導自演 妻是民進黨工 郭正亮大罵「蟑螂窩」

民進黨立委王定宇在臉書指控網路論壇PTT「八卦板」今早出現洗板現象，不僅皆呼籲民眾移除、封鎖衛福部「疾管署」帳號，並稱疾...

獨／國民黨成立疫情諮商小組 找葉金川、楊志良提對策

本土新冠疫情嚴峻，國民黨中央今天下午舉行線上工作會議，黨主席江啟臣責成黨秘書長李乾龍召集立院黨團、智庫成立「疫情諮商小組...

台灣再度無法參加WHA 民進黨批中國不顧台灣人民權益

台灣今年再度無法參與世界衛生大會（WHA），民進黨發言人謝佩芬表示，世界衛生組織（WHO）將政治考量擺在公衛專業之前，民...

PTT染紅？王定宇控「認知作戰」欲查處 鄉民群起激憤：相信黨不冤枉好人

本土疫情持續延燒，於民眾恐慌時刻，網路上不乏出現多則假訊息，闢謠也成政府防疫作戰的一環。針對網路論壇PTT「八卦板」...

疫情嚴峻 監察院暫停受理到院陳情業務

國內疫情嚴峻，政府機關都進行人流管制。監察院今天表示，為避免人與人面對面接觸，減少人員流動，從即日起至5月28日止，為期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。