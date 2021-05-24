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統促黨放話如影隨形跟陳時中 呼籲接受中國疫苗
統促黨聲援者今下午一點半左右，戴著口罩，在疾病管制署門口一字排開，手持「拒收疫苗就是殺人兇手」、「人命關天、疫苗優先」等手板，並播放統促黨總裁張安樂預先錄製的音檔。
張安樂表示，中國可以無償提供台灣人民WHO認證的疫苗，口口聲聲愛台灣的政客卻不讓台灣人接受大陸的善意，是因為怕大陸人愛心保障了台灣人健康，就不能繼續靠操弄人心仇恨大陸，來贏得選票。
張安樂說，中國共產黨才是真正愛台灣人民的生命安全，台灣政客愛的是新台幣。他說，統促黨要為台灣人民站出來，每天如影隨形跟著陳時中，「得不到疫苗、疫情不能控制，誓不罷休。」
張安樂呼籲全國人民站出來，「迫使民進黨政客接受大陸人的愛心」，他強調，這是台灣人民生命的保障，統促黨也將持續為台灣人民健康請命。
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