藍委諷蔡政府：大內宣無法洗腦病毒 只能洗腦台灣人

國民黨立院黨團上午舉行「全民苦盼 疫苗救命 開放快篩 不容遲疑！」記者會，針對我國現在PCR檢測量能不足而造成塞車的問題，呼籲盡快開放快篩試劑，讓更多民眾得以廣篩甚至在家自行檢測，以縮短篩檢作業流程以及減輕醫療院所負擔。黨團總召費鴻泰也要求中央補足疫苗缺口，「老百姓要疫苗，老百姓要活下去，不是活在恐懼之中」。

「到底要不要開放快篩？」國民黨團書記長鄭麗文指出，衛福部所堅持的PCR檢測效率太低，能量嚴重不足，地方政府眼見疫情蔓延，在地方設快篩站，但還是塞車。她認為應該要把原本繁複和攏長的官僚作業縮短，戰時要有戰時的思維，不能再用過去「加零」的思維來處理，再犯公文跑得比病毒慢這種不該犯的錯誤。

鄭麗文表示，根據牛津大學統計，台灣檢測數相較其他國家還是太低，雖然可以理解指揮中心要盡全力避免封城，但最重要的關鍵就是要快篩。例如英國人可自己在家快篩，南韓也廣設各種得來速的快篩設施，去年中旬全世界各地就普遍使用快篩，台灣應該參考其經驗不該劃地自封。新北市長侯友宜也說要成立國家篩檢隊，整合台灣篩檢資源。

在疫苗方面，鄭麗文表示，台灣現在苦無疫苗可打，希望莫德納疫苗能盡速來台，但500萬劑仍是杯水車薪，唯有全民能夠同時施打的疫苗才是解方。現在南韓才跟美國談好要代工莫德納疫苗，但現在台灣跟美國買莫德納都還有困難、還有障礙嗎？請蔡政府讓全民知道真相，買得到還買不到，而且台灣也可以跟美洽談代工。

鄭麗文諷刺，政府的大內宣無法洗腦病毒，只能洗腦台灣人，1450也無法打倒病毒，只能攻擊政府不喜歡的言論，靠大內宣和1450是無法戰勝病毒的，請蔡政府馬上停止「政治防疫」，進入科學的務實防疫，放下顏色偏見，才能真正戰勝病毒。

費鴻泰表示，台灣疫苗施打率是所有施打國家的倒數前兩名，疫情指揮官陳時中曾說台灣有2000個隔離病床，蔡英文也曾說台灣有4500萬劑疫苗，結果這些超前部屬現在到哪去？講的都是騙人的話，難道台灣真的要等到7月的高端國產疫苗上市才能打嗎？高端現在只在二期實驗，到7月份真的會好嗎？副作用有比其他國際認可的BNT疫苗小嗎？

費鴻泰說，他肯定陳時中前半段防疫，但後半段很明顯看到數字的不真實、對專業的不肯定，還有超前部屬的吹牛，該換一個指揮官了，否則台灣的防疫下半場「可能會死得很慘」，再不換指揮官，台灣會淪陷；費鴻泰呼籲蔡英文總統救救台灣老百姓，無論用什麼方法，人民就是要注射疫苗。

國民黨團首席副書記長陳玉珍呼籲政府，普遍開放快篩試劑是有必要的，快篩都放在醫院會延誤其他重大疾病的病人治療；而國內至少有5種衛福部通過的快篩試劑，民眾可自行在家檢驗，15分鐘即可知道結果。中央所謂的的超前部屬竟然是讓篩檢塞車還要「校正回歸」，她呼籲趕快開放快篩，讓民眾自行能購買在家測試。

陳玉珍也說，真正有效防止疫情擴大，施打疫苗才是真正的解決之道。她表示，台灣該跟美國買的軍備也沒少買，萊豬也進來了，既然是史上台美關係最好的時刻，為什麼韓國都能談到代工美國疫苗，而台灣卻做不到，希望政府不是純粹的大內宣，能夠取得足夠的力量讓經濟生活早日正常。