王定宇質疑藍營：把中國疫苗當兄弟茶？

民進黨立委王定宇在臉書質疑國民黨前主席洪秀柱宣稱幫台灣向中國買疫苗，但香港特區有一批750萬劑的疫苗，品質不佳，港人都不要施打，只打了110萬劑，還有640萬劑，期限是必須最遲在8月底前打第一針，據稱這個批號疫苗的真實有效期只到2021年6月，640萬劑即將報廢，懷疑藍營人士這時候跳出來內情不單純。

王定宇貼文發表後吸引近萬人按讚、1000多人分享；不過宣布要挑戰王定宇參選立委的「最強里長」陳永和也質疑，防疫相關訊息政府不是規定由中央統一發布嗎？那王定宇就應該要求陳時中把真相公布出來，堂堂立委帶頭散播沒有證據的言論、這種作為很不可取。

王定宇表示港府公布，收到那家疫苗公司的書面通知，指這批號疫苗的藥瓶封蓋包裝有瑕疵，據稱這個批號疫苗的真實有效期只到2021年6月，640萬劑即將報廢，就算按照原來標示，也只剩下三個月效期。這支快過期疫苗名為「復必泰」，是中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）疫苗，這個疫苗又叫「BNT」。

王定宇質疑這段時間，突然間好幾位藍營重量級人士要台灣政府跟「上海復星」買疫苗；有的還自告奮勇要幫台灣去跟「上海復星」談；統促黨也出來尬一角；國台辦也出來說疫苗賣台灣準備好了；「上海復星」也出來說願意出讓；網路上出現了很多沈睡一陣子的帳號，都在鼓催台灣應該買「上海復星」的「BNT」，否則就是意識形態作祟。

王定宇質疑連港人都不願意施打的品質不佳疫苗、包裝瑕疵且效期將屆的「復必泰」aka「BNT」，在上海復星、國台辦、到藍紅政客、特定媒體的話術中，成了特別慈悲給台灣購買的疫苗...牽涉到數十億的「報廢變暴利」。王定宇表示這些特定的人士分工10分詭異，國人應該要看清楚。

王定宇還送洪秀柱「三個不該不知道」，質疑洪「不該不知道台灣法律不允許台灣進口中國製造的血清、蛋白製品、不該不知道台灣民意只有1.3%願意注射中國疫苗、不該不知道國際上注射中國疫苗，反而疫情加劇」。