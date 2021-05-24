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【重磅快評】美支持台灣參與WHO 也是一種校正回歸？

聯合報 / 主筆室
世界衛生組織（WHO）連續第五年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA）。新華社
世界衛生組織（WHO）連續第五年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA）。新華社

第74屆WHA（世界衛生大會）將在今日舉行視訊會議，而遲遲沒收到邀請函的台灣，也將確定連續五年缺席世衛大會，對此，現今正在忙於抗疫的政府，仍然不忘甩鍋給中國大陸，抗議中國政府對台灣的外交打壓。

與過去相比，台灣今年除了十三個友邦之外，還多了七大工業國（G7）的「發言」支持，以及美國、歐盟國會議員的高聲疾呼，但這些卻都猶如只是一朵朵絢麗煙火，只能遠觀，但卻無法撼動世衛組織的決議。

很多人在問：這究竟是美國的力有未逮？還是美國的無為而治？

從現實面來看，不論是美國抑或七大工業國家，對台灣加入世衛組織，都只是口頭上的支持，而欠缺實際的行動，其實，以美國及G7在全球的政治影響力，若要認真幫台灣拉票，台灣縱若無法參與大會，但在世衛組織中的支持度，數字應該是逐年提升的，但美國至今，卻只有「口頭」支持，而沒有任何外交上的合縱連橫，例如日前美台衛生部長視訊會議中，美國只是再度重申「支持」台灣取得疫苗，但另一方面，美國卻與韓國簽署疫苗聯盟，由此可見，美國對台韓兩國的差別待遇。

再從實質面來看，世衛大會等國際組織，是個數人頭的民主機制，誰能掌握足夠的國家，誰就對世衛具有絕對性的影響力，而近期在美國以本土利益優先，逐漸從國際組織退群時，中國大陸早已透過一帶一路拉攏第三世界國家，並多次支持擁有五十四個國家的非洲，擔任國際組織的秘書長，而這次外交部指責中國大陸謊稱已為台灣加入WHO做出「妥善安排」，此說法完全悖離事實，換句話說，外交部並不否認中國大陸在世衛組織的絕大影響力。由此可見，台灣若要重返世衛組織，源頭並不在於美國的支持，而在於改善兩岸關係。

因此，從數字的結果論來看，美國及G7對台灣加入世衛組織的支持，是否也只是另一種的「校正回歸」？

G7 疫苗

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