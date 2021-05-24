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監院最新財產申報 盧秀燕、王惠美都有黃金存摺

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
台中市長盧秀燕。本報資料照片，記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕。本報資料照片，記者趙容萱／攝影

監察院今天公布最新一期廉政專刊，台中市長盧秀燕與配偶廖述嘉有現金存款879萬多元，土地3筆，保單11張，另有債券及基金價值共711多萬元，還有宏碁、玉山金及合庫金等股票價值約76萬多元。此外，黃金存摺也有3000公克，價值487多萬元。

彰化縣長王惠美與配偶周明亞共有現金存款約140多萬元，還有2筆土地及1筆建物，均位於彰化縣鹿港鎮；另外有價證券也有680多萬元，黃金存摺260多萬元，債務也有524多萬元。

宜蘭縣長林姿妙有存款約7038萬元，但主因是多了7筆宜蘭縣政府代管農地重劃經費專戶，每一個帳戶約有1000多萬元，但也有2000多萬元債務。另有土地5筆及1筆建物。

苗栗縣長徐耀昌與配偶蔡麗卿共有現金存款約1645萬元，永豐金股票8270元，另有7筆土地，其中2筆位於苗栗縣頭份市、4筆位於苗栗縣南庄鄉、1筆位於新竹縣峨眉鄉；還有建物5筆，其中4筆位於苗栗縣頭份市，1筆位於苗栗縣南庄鄉。

苗栗縣 南庄

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