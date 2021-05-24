「白狼」揚言跟著陳時中 王定宇：把疫苗當兄弟茶？

中華統一促進黨日前要求民進黨政府接受中國疫苗後，昨晚又發布消息，指今天下午1點30分將到中央流行疫情指揮中心「請願」，統促黨總裁、「白狼」張安樂更揚言，要每天如影隨形跟著陳時中，得不到疫苗，「我們誓不罷休」；民進黨立委王定宇指出，現在是把「中國疫苗」當「兄弟茶」的概念嗎？

王定宇說，近幾個月，為了推銷中國疫苗、或是上海復星的瑕疵「復必泰」，藍營政治人物、特定媒體或媒體人、網紅、統促黨、某些「工具性帳號」都不斷散播要疫苗、為什麼不買上海復星疫苗、台灣沒有疫苗等重複的問題，「這些是買辦、掮客嗎？發動認知戰的特定網路帳號，背後的公司或組織，國安單位應該要調查清楚源頭。」

王定宇說，台灣取得疫苗雖然辛苦，但是還是按部就班跟著合約走，2月份左右，台灣的疫情穩定，疫苗不需要恐慌急迫到需要用次級的中國疫苗（當時中國疫苗連世衛認證都沒有）或是港澳都認為有瑕疵的「復必泰（BNT)」。

王定宇表示，陳時中在當時就說明第二季疫苗應該會到，台灣目前第一、二批疫苗還有3萬劑，5月19日到貨的41萬劑經驗證後，最快5月26日可以開始施打，6月份，5百多萬劑的莫德納會開始分批送抵台灣，7月份是台灣國產疫苗，月產能約在5百萬至1千萬劑。

王定宇指出，在以上的基本步調外，駐美代表蕭美琴與美方努力協商，希望可以提早到5月底前，就可以開始供貨，這部分應該可以樂觀期待。所以疫苗的量應該沒有問題。

「但是疫苗也不是一次來數百萬劑就是好事」王定宇說，還要考慮施打疫苗的能量和有些武肺疫苗必須冷鏈保存的問題，台灣如果納入基層診所施打，根據以往流感疫苗的數據，每月最大可以施打200萬劑左右。

民進黨立委陳亭妃也說，大家已經預測中國一定會操作中國疫苗的議題，但是居然現在國民黨跟統促黨在配合搗亂，這樣會影響到整個防疫的過程，「請國民黨跟統促黨不要再亂了。」

陳亭妃表示，中國疫苗到目前為止，完全沒有任何比較標準的檢疫報告，「到了台灣，請問誰敢打？」站在一個保護國人安全的立場，希望疫情指揮中心應該要以最高標準，不要因為有人亂，而有任何的鬆散。