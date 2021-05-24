王定宇夢到BNT快過期 游淑慧：若輝瑞瑕疵品 那AZ？

民進黨立委王定宇近日在臉書表示，他做了一個夢，夢到藍營鼓吹購買上海復星代理的「BNT」疫苗，其實是香港人不打且快過期的瑕疵品，台灣買了就會讓這批疫苗「報廢變暴利」。國民黨北市議員游淑慧今天則在臉書嗆，一個立委只會做白日夢，還總愛把白日夢拿出來說，應該做做智能或心智檢驗？或許住回立院宿舍，睡眠品質不好，才會常做夢。

游淑慧也問，「(此批)輝瑞是瑕疵品，那AZ呢？」

游淑慧說，若上海復星代理的輝瑞是即期品，那前批到台灣、五月就到期的AZ呢？去年五月，美國對阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ) 投資超過10億美元的資金，用於其與牛津大學合作，開發的新冠肺炎(COVID-19)疫苗。今年三月，美國公衛部門發聲明痛批阿斯特捷利康公司刻意使用過時、可能造成誤導的資料，傷害公眾對於科學的信賴。

游淑慧說，至今，美國連自己撒錢投資開發的AZ，都還沒給予授權，而且準備拿來送人。而台灣呢？搶著用、搶著買。「奇怪，疫苗認證上，這次不跟美國老大哥的腳步走？」