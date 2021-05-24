快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

北市議員林亮君同仁1確診2篩陽 特助吳崢自爆被載走了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王定宇夢到BNT快過期 游淑慧：若輝瑞瑕疵品 那AZ？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨呼籲中央盡速取得疫苗。圖／聯合報系資料照片
國民黨呼籲中央盡速取得疫苗。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王定宇近日在臉書表示，他做了一個夢，夢到藍營鼓吹購買上海復星代理的「BNT」疫苗，其實是香港人不打且快過期的瑕疵品，台灣買了就會讓這批疫苗「報廢變暴利」。國民黨北市議員游淑慧今天則在臉書嗆，一個立委只會做白日夢，還總愛把白日夢拿出來說，應該做做智能或心智檢驗？或許住回立院宿舍，睡眠品質不好，才會常做夢。

游淑慧也問，「(此批)輝瑞是瑕疵品，那AZ呢？」

游淑慧說，若上海復星代理的輝瑞是即期品，那前批到台灣、五月就到期的AZ呢？去年五月，美國對阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ) 投資超過10億美元的資金，用於其與牛津大學合作，開發的新冠肺炎(COVID-19)疫苗。今年三月，美國公衛部門發聲明痛批阿斯特捷利康公司刻意使用過時、可能造成誤導的資料，傷害公眾對於科學的信賴。

游淑慧說，至今，美國連自己撒錢投資開發的AZ，都還沒給予授權，而且準備拿來送人。而台灣呢？搶著用、搶著買。「奇怪，疫苗認證上，這次不跟美國老大哥的腳步走？」

游淑慧說，其實要買什麼疫苗，她都尊重當家的民進黨，「只要給我們疫苗，別再扯什麼『台灣不急』、『觀察別人』的大謊言。」「就問你一個問題，什麼時候能給足夠且安全的疫苗？！」還是真要全台等到七月，等那支股票飆升比研發進度要快的國產疫苗？

國民黨北市議員游淑慧，若上海復星代理的輝瑞是即期品，那前批到台灣、五月就到期的AZ呢？本報資料照片
國民黨北市議員游淑慧，若上海復星代理的輝瑞是即期品，那前批到台灣、五月就到期的AZ呢？本報資料照片

疫苗 游淑慧 民進黨

延伸閱讀

王定宇「夢到」打BNT快過期疫苗 國民黨：不當房客癡人說夢？

中國疫苗賣台灣 王定宇：「報廢變暴利」嚇出一聲冷汗

確診校正回歸？ 游淑慧問陳時中：財報緩列虧損嗎

黃子哲爆台灣疫苗取得比第三世界還不如 直批王定宇渣

相關新聞

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

今天有綠營人士指控PTT鄉民有中共同路人在進行認知作戰，攻擊疾管署，鄉民於傍晚展開逆襲，查出帳號竟是親綠網路寫手林瑋豐自...

親綠寫手自導自演 妻是民進黨工 郭正亮大罵「蟑螂窩」

民進黨立委王定宇在臉書指控網路論壇PTT「八卦板」今早出現洗板現象，不僅皆呼籲民眾移除、封鎖衛福部「疾管署」帳號，並稱疾...

獨／國民黨成立疫情諮商小組 找葉金川、楊志良提對策

本土新冠疫情嚴峻，國民黨中央今天下午舉行線上工作會議，黨主席江啟臣責成黨秘書長李乾龍召集立院黨團、智庫成立「疫情諮商小組...

台灣再度無法參加WHA 民進黨批中國不顧台灣人民權益

台灣今年再度無法參與世界衛生大會（WHA），民進黨發言人謝佩芬表示，世界衛生組織（WHO）將政治考量擺在公衛專業之前，民...

PTT染紅？王定宇控「認知作戰」欲查處 鄉民群起激憤：相信黨不冤枉好人

本土疫情持續延燒，於民眾恐慌時刻，網路上不乏出現多則假訊息，闢謠也成政府防疫作戰的一環。針對網路論壇PTT「八卦板」...

疫情嚴峻 監察院暫停受理到院陳情業務

國內疫情嚴峻，政府機關都進行人流管制。監察院今天表示，為避免人與人面對面接觸，減少人員流動，從即日起至5月28日止，為期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。