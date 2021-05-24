快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

北市議員林亮君同仁1確診2篩陽 特助吳崢自爆被載走了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3+11造成疫情爆發 孫大千：鄭文燦和范雲要不要負責？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千在臉書表示，經過外媒認證，3+11的隔離政策和諾富特飯店混居是造成這一次全台疫情大爆發的罪魁禍首，請問桃園市長鄭文燦和民進黨立委范雲到底要不要負起政治責任？圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千在臉書表示，經過外媒認證，3+11的隔離政策和諾富特飯店混居是造成這一次全台疫情大爆發的罪魁禍首，請問桃園市長鄭文燦和民進黨立委范雲到底要不要負起政治責任？圖／取自孫大千臉書

本土疫情爆發，前立委孫大千在臉書表示，經過外媒認證，3+11的隔離政策和諾富特飯店混居是造成這一次全台疫情大爆發的罪魁禍首，請問桃園市長鄭文燦和民進黨立委范雲到底要不要負起政治責任？民進黨的政治人物只要遇到要負政治責任的時候，要嘛就是神隱避風頭，例如行政院長蘇貞昌和范雲，或者就是顧左右而言他的裝忙，例如鄭文燦。

孫大千表示，平時勇於表示意見的范雲在出事之後，幾乎完全銷聲匿跡，在防疫工作上放了一把火，立馬拍拍屁股閃人了。要別人負責的時候，喊得特別大聲，遇到自己該面對責任的時候，就人間蒸發了。

孫大千說，鄭文燦賣力地去拆籃框，擺明就是為了轉移桃園市政府在處理諾富特飯店混居一事上失職的焦點。現在這麼有活力去動員媒體來作秀，當時為什麼要慢慢地等著跑公文呢？鄭文燦是認為公文一定跑得比病毒快嗎？

孫大千說，如果沒有3+11隔離制度和諾富特飯店事件，就不會蔓延到萬華，更不會引起燎原大火，一發而不可收拾。鄭文燦和范雲捅了一個這麼大的簍子，竟然連一句道歉都沒有。

鄭文燦 范雲 孫大千

延伸閱讀

范雲臉書再被灌爆 網友批：外媒認證防疫破口

本土疫情為何連環爆？孫大千點名「滅台三人組」

孫大千：綠派系介入 害台灣人只剩一種充滿風險的疫苗

台灣疫情連環爆 孫大千：防疫國家隊有六位豬隊友

相關新聞

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

今天有綠營人士指控PTT鄉民有中共同路人在進行認知作戰，攻擊疾管署，鄉民於傍晚展開逆襲，查出帳號竟是親綠網路寫手林瑋豐自...

親綠寫手自導自演 妻是民進黨工 郭正亮大罵「蟑螂窩」

民進黨立委王定宇在臉書指控網路論壇PTT「八卦板」今早出現洗板現象，不僅皆呼籲民眾移除、封鎖衛福部「疾管署」帳號，並稱疾...

獨／國民黨成立疫情諮商小組 找葉金川、楊志良提對策

本土新冠疫情嚴峻，國民黨中央今天下午舉行線上工作會議，黨主席江啟臣責成黨秘書長李乾龍召集立院黨團、智庫成立「疫情諮商小組...

台灣再度無法參加WHA 民進黨批中國不顧台灣人民權益

台灣今年再度無法參與世界衛生大會（WHA），民進黨發言人謝佩芬表示，世界衛生組織（WHO）將政治考量擺在公衛專業之前，民...

PTT染紅？王定宇控「認知作戰」欲查處 鄉民群起激憤：相信黨不冤枉好人

本土疫情持續延燒，於民眾恐慌時刻，網路上不乏出現多則假訊息，闢謠也成政府防疫作戰的一環。針對網路論壇PTT「八卦板」...

疫情嚴峻 監察院暫停受理到院陳情業務

國內疫情嚴峻，政府機關都進行人流管制。監察院今天表示，為避免人與人面對面接觸，減少人員流動，從即日起至5月28日止，為期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。