聽新聞
test
0:00 / 0:00
3+11造成疫情爆發 孫大千：鄭文燦和范雲要不要負責？
本土疫情爆發，前立委孫大千在臉書表示，經過外媒認證，3+11的隔離政策和諾富特飯店混居是造成這一次全台疫情大爆發的罪魁禍首，請問桃園市長鄭文燦和民進黨立委范雲到底要不要負起政治責任？民進黨的政治人物只要遇到要負政治責任的時候，要嘛就是神隱避風頭，例如行政院長蘇貞昌和范雲，或者就是顧左右而言他的裝忙，例如鄭文燦。
孫大千表示，平時勇於表示意見的范雲在出事之後，幾乎完全銷聲匿跡，在防疫工作上放了一把火，立馬拍拍屁股閃人了。要別人負責的時候，喊得特別大聲，遇到自己該面對責任的時候，就人間蒸發了。
孫大千說，鄭文燦賣力地去拆籃框，擺明就是為了轉移桃園市政府在處理諾富特飯店混居一事上失職的焦點。現在這麼有活力去動員媒體來作秀，當時為什麼要慢慢地等著跑公文呢？鄭文燦是認為公文一定跑得比病毒快嗎？
孫大千說，如果沒有3+11隔離制度和諾富特飯店事件，就不會蔓延到萬華，更不會引起燎原大火，一發而不可收拾。鄭文燦和范雲捅了一個這麼大的簍子，竟然連一句道歉都沒有。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言