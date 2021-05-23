國民黨今開視訊會議 籲9月開學前疫苗打到全體免疫標準

因應疫情升溫，國民黨中央今天中午召開視訊會議討論相關政策，並朝三大方向研議：第一，簡化紓困流程，讓人民快速拿到補助；第二，研擬非典型勞工的補助方案，例如靠業績賺錢的行業別；第三，呼籲中央盡速取得疫苗，在開學前讓疫苗施打率達到六成（全體免疫標準），避免持續停課進而減輕家長精神與經濟壓力。

黨務高層指出，停課至今，許多家長為了要照顧孩子無法外出工作，有些人的工作是要靠業績賺錢，不在外面跑或是沒客人上門，他們根本無法賺取所需的生活費，這其中也包括八大行業中的酒店勞工。疫情對這類「非典型勞工」的影響甚大，他們根本難以申請紓困，國民黨已請智庫研議相關修法。

在疫苗方面，國民黨高層表示，疫苗是控制疫情的解藥，而疫苗的審查權在中央不在地方，超前部屬的民進黨不管用什麼方法進口疫苗，都應讓疫情正在擴散的台灣施打率達到可全體免疫的六成，才能早日真正的解封。已經許多家長反映孩子停課造成他們精神及經濟壓力極大，就怕九月開學孩子還無法正常上學，盼能讓生活早日「校正回歸」。

此外，該高層表示，黨內也接到許多醫療院所反映最近接到許多發燒病患，希望新來台的AZ疫苗可以不要在醫院施打，就怕走進醫院群聚造成交叉感染，尤其部分醫院都已發生院內感染。盼能可以開放各地區衛生中心或指定的活動場所來施打，才不會發生確診者回流的問題。

國民黨高層表示，疫情指揮官陳時中曾說所有建議批評都會虛心接受，希望民進黨和側翼們也都能夠去理性看待在野黨的建議，畢竟國民黨有十四個執政縣市都是站在第一線，也都面對疫情衝擊，「防疫應該不分藍綠，不該有太多政治算計在裡頭」。