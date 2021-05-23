快訊

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

5月24日疫情懶人卡／友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨今開視訊會議 籲9月開學前疫苗打到全體免疫標準

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國內疫情嚴峻，教育部宣布全國停課至28日，學生「停課不停學」，全面居家遠距教學，但仍有部分學童家中缺乏硬體及軟體設備，網路也不給力。本報資料照片
國內疫情嚴峻，教育部宣布全國停課至28日，學生「停課不停學」，全面居家遠距教學，但仍有部分學童家中缺乏硬體及軟體設備，網路也不給力。本報資料照片

因應疫情升溫，國民黨中央今天中午召開視訊會議討論相關政策，並朝三大方向研議：第一，簡化紓困流程，讓人民快速拿到補助；第二，研擬非典型勞工的補助方案，例如靠業績賺錢的行業別；第三，呼籲中央盡速取得疫苗，在開學前讓疫苗施打率達到六成（全體免疫標準），避免持續停課進而減輕家長精神與經濟壓力。

黨務高層指出，停課至今，許多家長為了要照顧孩子無法外出工作，有些人的工作是要靠業績賺錢，不在外面跑或是沒客人上門，他們根本無法賺取所需的生活費，這其中也包括八大行業中的酒店勞工。疫情對這類「非典型勞工」的影響甚大，他們根本難以申請紓困，國民黨已請智庫研議相關修法。

在疫苗方面，國民黨高層表示，疫苗是控制疫情的解藥，而疫苗的審查權在中央不在地方，超前部屬的民進黨不管用什麼方法進口疫苗，都應讓疫情正在擴散的台灣施打率達到可全體免疫的六成，才能早日真正的解封。已經許多家長反映孩子停課造成他們精神及經濟壓力極大，就怕九月開學孩子還無法正常上學，盼能讓生活早日「校正回歸」。

此外，該高層表示，黨內也接到許多醫療院所反映最近接到許多發燒病患，希望新來台的AZ疫苗可以不要在醫院施打，就怕走進醫院群聚造成交叉感染，尤其部分醫院都已發生院內感染。盼能可以開放各地區衛生中心或指定的活動場所來施打，才不會發生確診者回流的問題。

國民黨高層表示，疫情指揮官陳時中曾說所有建議批評都會虛心接受，希望民進黨和側翼們也都能夠去理性看待在野黨的建議，畢竟國民黨有十四個執政縣市都是站在第一線，也都面對疫情衝擊，「防疫應該不分藍綠，不該有太多政治算計在裡頭」。

AZ疫苗 疫情 國民黨

延伸閱讀

麥莉已打新冠肺炎疫苗 稱自己比搖滾天團還酷！

王定宇「夢到」打BNT快過期疫苗 國民黨：不當房客癡人說夢？

公費疫苗警消排第5類根本打不到 柯文哲：萬華警消已打

鴻海引進BNT疫苗有譜？ 陳時中：請和指揮中心正式接洽

相關新聞

「政府高層」猛放話 雙北背鍋：別再操作

疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心和雙北市政府忙得焦頭爛額，卻不斷有所謂「政府高層」和「知情人士」放話，將疫情責任推給雙北...

新聞眼／綠打柯有忌憚 「誅侯」愈大咖？

新冠肺炎疫情嚴峻，最近確診病例多在雙北市，台北市長柯文哲及新北市長侯友宜成為焦點，兩人都數度祭出鐵腕，網路聲量大增。二○...

【總編開箱】校正回歸不是問題，不面對現實、記取教訓才是問題

疫情大爆發，國人被這波確診病例在本島遍地開花給嚇壞了，雙北這兩天像個停止的鐘擺，時間靜止、人車靜止，空蕩蕩的商店與道路，全是民眾自主封城的反應。沒有過於強烈的約束，但老百姓自動守著「居家自肅」、「非必要移動不出門」的原則，希望讓這波病毒惡火能降溫，希望淨空的雙北能重拾清淨面容，我們多希望能出門擁抱昨日的晴空，而不是窩在家中，躲著不該存在的惡疾病毒...

政院：病例增 中央地方作法有出入

新冠肺炎疫情升溫，雙北確診病例最多，台北市長柯文哲及新北市長侯友宜成為焦點，也引發民進黨政府藉機「打柯」、「打侯」的質疑...

綠營很焦慮…說明會難辦 停電影響核四公投

因應八月公投，民進黨原本要舉辦三百場次說明會，卻遇疫情停擺，目前恢復舉辦日期遙遙無期，綠營內部已有焦慮，若無法辦下鄉說明...

疫、電夾殺 護藻礁環團也急

「珍愛藻礁公投」八月廿八日投票，行政院提出中油天然氣第三接收站外推至一點二公里方案，已讓部分團體「倒戈」支持外推，蔡英文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。