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小編批「校正回歸什麼鬼 ？」 盧秀燕向陳時中說歹勢

中央社 / 台中23日電
盧秀燕小編忘記切換帳號，以盧的官方帳號回應「陳時中剛公布的400例矯正回歸，什麼鬼？」批踢踢讚聲一片。圖／取自網路
盧秀燕小編忘記切換帳號，以盧的官方帳號回應「陳時中剛公布的400例矯正回歸，什麼鬼？」批踢踢讚聲一片。圖／取自網路

衛生福利部長陳時中昨天提出校正回歸個案時，有網友發現台中市長盧秀燕在直播下方留言「什麼鬼？」盧秀燕今天表示，這是小編誤植回文，並向陳時中說聲「歹勢」。

陳時中昨天在中央流行疫情指揮中記者會中提出有400個「校正回歸」確診個案，有網友發現盧秀燕在直播記者會下方留言「陳時中剛公布的400例矯正（校正）回歸，什麼鬼？」引發網友爭議。

盧秀燕今天在主持台中市流行疫情指揮中心記者會時特別表示，針對小編在臉書誤植回文事件，小編已第一時間親自向她道歉，且非常自責，她已請小編「校正回歸」自己的工作態度，需更加謹慎，她也要向陳時中說聲「歹勢」。

由於外界對「校正回歸」有不同看法，盧秀燕則提出兩個原則，她說，第一是政府公布的數字需反應真實狀況，第二是數字的部分要得到民眾的信任。

台中市昨天新增11例本土確診者，今天則新增5例，是否有「校正回歸」個案，盧秀燕指出，經與中央聯繫確認，台中市沒有校正回歸個案，昨天跟今天的新增個案數都正確。

盧秀燕 校正回歸 陳時中

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