王定宇「夢到」打BNT快過期疫苗 國民黨：不當房客癡人說夢？

民進黨立委王定宇今在臉書指他做了一個夢，夢到藍營鼓吹購買上海復星代理的BNT疫苗，其實是香港人不打且快過期的瑕疵品，台灣買了就會讓這批疫苗「報廢變暴利」。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，台灣因疫苗不足而導致此次疫情失控，結果王定宇還在鬼扯瞎說，猛扯後腿來阻礙疫苗取得，難道這是因為王定宇不當房客後，晚上睡覺極度缺乏溫暖及安全感而胡亂做夢的後遺症？

王定宇在臉書表示，香港有一批750萬劑的BNT疫苗，品質差到連港人都不要施打，只打了110萬劑，且期限只剩3個月。黃子哲表示，根據港府5月22日的統計，在已接種的2117700劑疫苗中，BNT共1192500劑，占56.3%，其餘才是施打科興疫苗；而香港總人口數不過約750萬人，總共打了快120萬劑的BNT疫苗，這叫做「香港人都不打」？「王定宇的數學教育不能等呀」。

黃子哲說，王定宇相當鄙視香港那批疫苗只剩下3個月效期，但反觀台灣，迄今到貨的3批共計約71萬劑的AZ疫苗，也「全都是即期品，效期長不過3個月，短則只剩2個月不到」，王定宇怎麼好意思去批評香港的BNT疫苗，根本是龜笑鱉無尾，丟臉丟到家。

黃子哲指出，事實上，香港BNT確實曾因為包裝瑕疵而短暫停止施打，但已在4月初就恢復接種。就算台灣可以透過上海復星購得BNT疫苗，也不一定非要這批疫苗不可；就算是同一批，也還要經過衛福部嚴格的檢驗程序才能進口，若品質不佳或有瑕疵，難道民進黨政府會同意購買及使用？

黃子哲說，其實王定宇的囈語就是要抹紅所有想透過上海復星進口BNT疫苗的人，再抹黑其中涉及數十億「報廢變暴利」的勾結，這當然是他一貫卑劣至極的政治操作。不過，之前外傳民進黨有某吳姓立委的介入，導致BNT疫苗採購的破局，王定宇這次又來攪和，這背後到底有多大的派系及利益糾葛，實在是疑雲重重。