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無緣WHA 外交部：多元合作深化交流

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
「世界衛生大會」(WHA)24日召開，我外交部今表示，因疫情未歇，今年將以全視訊方式召開，我國仍積極透過多元方式與其他國家合作。圖為外交部發言人歐江安。圖／聯合報系資料照
「世界衛生大會」(WHA)24日召開，我外交部今表示，因疫情未歇，今年將以全視訊方式召開，我國仍積極透過多元方式與其他國家合作。圖為外交部發言人歐江安。圖／聯合報系資料照

「世界衛生大會」(WHA)24日召開。我外交部今表示，因疫情未歇，今年將以全視訊方式召開，我國仍積極透過多元方式與其他國家合作，舉行相關雙邊或多邊會議及活動，持續與各國政府官員、學者專家、非政府組織等各界進行交流，分享防疫相關的公衛經驗，深化全球衛生安全合作。 

外交部指出，美國在日前台美雙邊衛生部長會談中，重申堅定支持我以觀察員身分參與。來自36國的官員及專家參加由台灣、美國、日本、英國共同舉辦的「全球合作暨訓練架構」(GCTF)「公共衛生-疫苗接種的經驗與挑戰」國際研討會，充分討論交流，共同對抗疫情。

「國際合作發展基金會」(ICDF)也將於25日與韓國INGO「好鄰居協會」及美國社會企業「Dimagi Inc.」合作舉辦「新冠肺炎疫情下公共衛生體系的強化-維持醫療服務運作」線上研討會，彰顯對醫衛及照護工作者的支持，以及維繫醫療服務運作的重要性。

外交部指出，今年國際支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO)的聲量不斷創新高，越來越多國家認同全球共同防疫的重要性，不斷挺身呼籲接納台灣參與，美國、日本及澳洲等駐台機構也在臉書上發表支持台灣參與WHA的貼文，相信在WHA會議期間，友邦及理念相近等友我國家會以執言、發表聲明或社群媒體發聲等具體行動，持續聲援台灣。

疫情 外交部

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