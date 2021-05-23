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校正回歸引發民怨 蔡易餘嘆：這四字一定變成往後笑柄
疫情嚴峻，昨天指揮中心出現「校正回歸」字眼引發討論，就連民進黨內也頗有微詞。民進黨立委蔡易餘在臉書上指出，「很遺憾，這四個字一定變成往後笑柄，如果我們在統計上先說總數，但有部分個案例是先前採樣，因遲延收件我們必需重新計算，記者會上就把721秀出來，我想人民會信服很多。」
蔡易餘表示，昨天下午指揮中心的記者會，將遲後通報的確診案例以「校正回歸」重新列回先前每一天的案例數，當然每日陽性率有其公衛的數字意思。但在人民心裡，一定會質疑政府「你要叫我怎麼信任你每日公布的結果」。很遺憾，這四個字一定變成往後笑柄，如果在統計上先說總數，但有部分個案例是先前採樣，因遲延收件必需重新計算，記者會上大大的721就把它秀出來，人民會信服很多。
蔡易餘說，從去年來就是靠透明與信任才贏得好一段防疫優勢，但疫情戰爭還有下半場，信任絕對還要持續，「我沒有醫護專長，只能窩在家，但真的感謝此時在第一線忙碌的醫師、護理人員、篩檢人員與消毒人員，還有陳時中帶領的疫情指揮中心，我們一定要一起打贏疫情。」
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