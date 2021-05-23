校正回歸是專有名詞？ 立法院「統計學博士」說分明

指揮中心昨公布400例「校正回歸」，引發熱議。國民黨團總召、美國肯塔基大學統計學博士的費鴻泰今天指出，周末、周間的病例數會出現周期性起伏，是因檢測人員、檢測量不同，產生「積壓量」，但國際做法不會「回歸」到2、3天前，老是沒有作業標準的「校正回歸」應該不是正常的作業方式。

費鴻泰說，衛福部長陳時中新創所謂「校正回歸」，聲稱是統計學專有名詞、用於醫療會計行銷？他以統計博士的專業來解析。當新冠檢測步上正軌，有了標準流程之後，當天公布病例數字就應該不會再在幾天後回來修正，否則世界各個逐日蒐集及統計資料的單位要如何作業？

費鴻泰說，想像一下美國的資料，是從各州的資料統計而來，如果各州都一直修正前幾天的資料，美國要如何統計全國的每日資料？全球的資料是從各國的資料統計而來，各國若隨心所欲的經常修正一個星期前的資料，全球資料要如何統計？

費鴻泰說，如果經常觀看國外每天的新冠病例圖表，就會發現常常出現周末的病例數與周間病例數會有一個周期性的起伏，主要原因之一是周末與周間的工作人員數與檢測量有所不同。

他指出，當檢測人員及檢測量不足時，就會產生所謂的backlog（積壓量），等檢測人員或檢測量恢復時，新病例數就會回升。但通常不會在檢測病例回升時再將其「回歸」到兩三天以前，而是採取另一種方式來呈現更正確的病例趨勢，那就是計算每7天的滾動平均病例數，所以很多病例圖表是呈現所謂的7天滾動平均病例數。

費鴻泰也說，當然，台灣目前的檢測能力有限，檢測制度不穩定，檢測天數不夠多，所以每天的新增病例數就難免會上上下下，承認不足及解釋清楚即可，老是沒有作業標準的「校正回歸」應該不是正常的作業方式。