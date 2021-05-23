校正回歸惹議 徐巧芯再問：塞車的都清空了嗎？

中央流行疫情指揮中心昨公布增加400例「校正回歸」引爭議，台北市議員徐巧芯今在臉書說，昨天某些人有備而來，先是有奇怪的「內幕」假新聞造謠甩鍋，把校正回歸責任推說地方政府漏登，一直到晚上，包括陳時中等受訪，才提到根本是「醫院」流程。

徐巧芯書說，不管是否甩鍋，對上周的全民來說，就是沒有把資訊透明化，被質疑「蓋牌」剛好而已。大家也想知道，還有多少沒校正回歸？昨天根據指揮中心PCR的說法清出14000例，增加400確診，陽性率確實近期的2.8%差不多。那現在塞車的已經都清空了嗎？

徐巧芯今天在臉書提到，一堆人氣噗噗說「不是蓋牌！」徐問，「你怎麼可以說是蓋牌好壞壞！」

徐巧芯說，指揮中心知道數字會浮動不是週五或週六才知道，據新聞報導知情超過三天，只要從目前PCR未確認量（塞車）推估，就知道會有數字異動，甚至這話題，前幾天就有人提出憂心，但先前指揮中心從來沒有告訴大家未來計算確診時間的方式可能會因應調整，或目前公布的數字未來會有異動。如果先前有講，大家都能夠理解，但沒有就是沒有。

徐巧芯說，對上周全民來說，就是沒有把資訊透明化，被質疑「蓋牌」剛好而已。不能因為終於掀牌了，就說當時明知不講這件事不存在。徐說，也許對指揮中心而言，認為把這400例加在昨天會造成無法了解疫情情況，但對民眾而言，未來很難完全相信指揮中心所給的資訊，絕對會有信任度的問題。

，據指揮中心最新數據，不僅沒有清空，還變多了，近40000塞車中！如果假設陽性率仍然維持目前的2.8%，截止推算，可能目前還有約一千一百多例沒有調整完畢。未來這些案例要什麼時候歸屬？每周一次？下禮拜還會越積越多，又要再遞延到下一周？沒有人知道答案。PCR檢測準備了一整年，沒有超前部署，還變成讓防疫執行進度變慢的問題。

校正回歸的做法，等於已採取了最新的計算方式，不同於以往任何一天公布的方式，形同打亂本來的趨勢。所有的數字為何不用一起異動，才看得出「趨勢」？不要小看這個問題，如果沒有配合一起在校正回歸日同步調整，未來會變成「週間公佈的數字不是採檢日」，但「週末回歸的數字又是採檢日」的混亂數字，反而更打臉了這樣做可以更瞭解「趨勢」的論述。

徐巧芯表示，誠實是上策，如果指揮中心一開始就可像國外一樣，告知大眾目前公佈的數字都可能再異動，以及異動原因，卻只是發明新名詞，甚至甩鍋給無關的地方政府，那網路上一堆人覺得這個新名詞很莫名只是剛好而已。

若問，有什麼方法改善這問題？其實很簡單，按照柯文哲的建議，每日以「快篩陽性率」作為公布標準，PCR每周、雙周公佈一次就可以達到快速的數字、快速的動作，PCR也可以慢慢塞車不要緊了。