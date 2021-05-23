確診數每天都要校正回歸 朱立倫：計算要簡單別太複雜

國內昨天新增721個本土案例，指揮中心強調其中400例是「校正回歸」個案，所以昨天指確診321案。國民黨前主席朱立倫在臉書質疑，這是錯誤更正還是方法改變？他強調，一般民眾對於每日確診數的理解就是每日報給疾管署確診的案例，所以每日公布的統計數字必須簡明一致，「治國之道在誠信，治理之法在簡明。方法一致就好，不要搞得這麼複雜」。

朱立倫指出，昨天指揮中心的新定義是PCR篩檢後2到3天為應計確診日，因此改變計算方法為：「每日確診數 = 每日應計確診數 + 前期應計未計確診數」。變成每日應計確診數就是昨天公布的數字321，前期應計未計確診數就是所謂「校正回歸」的400。

朱立倫表示，所以從今以後指揮中心將從如同會計「現金基礎」的報給疾管署的每日確診數改為如同會計「應計基礎」的每日應計確診數。另外要公布「校正回歸」前期應計未計的確診數。

朱立倫說，或許指揮中心或部分人士會認為「校正回歸」是錯誤更正，但事實上是定義方法的改變。提醒衞福部從今以後每天公布的數字就會變成「今日應計確診數」加上「前期未計確診數」。而今天公布的數據都可能會被明天或後天或之後的影響而改變，這樣的方法改變不僅影響重大，更會嚴重影響人民對政府的信任。

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