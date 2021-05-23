快訊

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

日航1名松機地勤染疫整組隔離 急派桃機人馬進駐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

掌摑立院龍頭促成萬年國會下台 張俊雄感謝黨外支持者

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
總統府資政張俊雄在阿扁總統時期擔任兩任行政院長，推動許多重要政策。記者徐白櫻／翻攝
總統府資政張俊雄在阿扁總統時期擔任兩任行政院長，推動許多重要政策。記者徐白櫻／翻攝

總統府資政張俊雄是美麗島辯護律師出身，戒嚴時期在立法院以掌摑前立法院長梁肅戎一戰成名，前總統陳水扁時期擔任行政院長，主導廢核四、金融六法整頓全國農漁會信用部、台灣加入WTO等重大議題。回想黨外時期，張俊雄說「當年沒有買票，演講時支持者會把錢丟在台上」，這是一段非常溫暖的回憶。

前總統陳水扁今天在廣播節目「有夢上水」專訪前行政院長、現任總統府資政張俊雄，張在立法院曾掌摑「萬年國會」院長梁肅戎，更因停建核四案被移送監察院彈劾。陳水扁主要針對張為何踏上從政之路、釋憲法案、行政院長與海基會董事長任內等問題提問。

張俊雄1983年以增額立法委員身分進入立法院，共擔任六屆立法委員。回想起他與立法院長梁肅戎的衝突過程，張俊雄說，當時並非存心這樣做，梁當年會給黨外時間發表意見，但後來遵循黨的政策不再給機會發聲，「你要表決沒關係，但至少要給我們時間表達不同聲音，不要連聲音都沒有」，梁回一句難聽的話，所以他動手搧過去，對方也很快反擊。

張俊雄說，衝突過後，民進黨提出三大主張有意訴求社會運動，要求梁肅戎以身作則退下、所有老委員退下、國會全面改選，國民黨不到一星期即答應，改選後維持國會多數黨優勢，若非如此結局可能改變。

主持人陳水扁半開玩笑說，他當年向前行政院長郝柏村掀桌子、張俊雄掌摑梁肅戎，「我們都犧牲色相，當時體制下不得不的選擇」。陳水扁提及，張俊雄在立院針對檢察官羈押權與副總統能否兼任行政院長提出釋憲，前者因此取消，後者促成副總統不再兼任行政院長，否則之前的陳誠、嚴家淦都有兼，歷史性貢獻大家不能不知。

有關廢核四案，張俊雄說，台灣是個小小的島，若非建立非核家園，這個小而美麗的地方，不知以後會變怎樣，這是個重要理念。

回想過往，張俊雄多次感謝當年支持黨外的民眾。他說，台灣戒嚴長達38年，世界上最長的戒嚴，沒人隨便發表意見，在高壓社會、警總強力逮補下，每場演講滿滿人潮，選民自動「結市」，選舉不僅沒買票，選民還會把錢丟到講台，回想起來，感動又溫暖。

前總統陳水扁（右）在廣播節目專訪總統府資政張俊雄（左），因受訪者聽力不佳，陳水扁在節目一開始就解釋為何必須脫下口罩進行採訪。記者徐白櫻／翻攝
前總統陳水扁（右）在廣播節目專訪總統府資政張俊雄（左），因受訪者聽力不佳，陳水扁在節目一開始就解釋為何必須脫下口罩進行採訪。記者徐白櫻／翻攝

延伸閱讀

疫情嚴峻 陳水扁宣布明天到高雄長庚打疫苗

新北市長民調 侯友宜大勝陳時中、林佳龍、蘇巧慧

阿扁躺病床變電線人 陳致中透露父親症狀有這些

民怨耳邊風 謝長廷吃定民進黨？

相關新聞

掌摑立院龍頭促成萬年國會下台 張俊雄感謝黨外支持者

總統府資政張俊雄是美麗島辯護律師出身，戒嚴時期在立法院以掌摑前立法院長梁肅戎一戰成名，前總統陳水扁時期擔任行政院長，主導...

提振醫護士氣！ 國民黨團提案：北市比照新北提撥防疫獎金

雙北疫情大爆發，其中台北市萬華區成為疫情重災區，大量醫護人員投入防疫工作，不僅高風險，也相當辛苦。國民黨台北市議會黨團今...

中央甩鍋地方？ 陳宗彥：通力合作 防疫才會成功

國內昨首度出現400例校正回歸的新冠肺炎本土病例，引發外界熱議。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午舉行全國防疫會...

【圖輯】照片看歷史／1994年民進黨發動老人靜坐 聲援敬老津貼政策

1994年5月23日 民進黨中央發動民進黨各縣市黨部及縣境內65歲以上老人，在立法院進行一連5天的「老人年金靜坐活動」。民進黨主席施明德指出，此項行動一方面是聲援民進黨執政縣市實施「敬老津貼」政策，另一方面是藉此向執政當局施壓，並敦促立法院早日通過民進黨提出的「敬老津貼暫行條例」。...

台灣疫苗短缺 孫大千要陳時中回應10大質疑

本土新冠疫情爆發，不過疫苗卻只進口70萬劑，明顯不足。前立委孫大千在臉書提出十點質疑，針對台灣疫苗慢半拍的問題，他要求疫...

【家長相談室】頂大畢業生經驗分享！ 高中生該如何選補習班才適合？

評斷要不要補習，可以先觀察以下幾件事：學校課程跟得上嗎？跟得上的話，考試表現有沒有符合自己的標準？我當初補數學的原因是學校老師教太快，自己念也念不起來，才跟著同學一起去補習。也有同學是高一考完一段後，發現考題比想像中艱澀很多，老師的教學內容太簡單，才決定去補習班加強學習。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。