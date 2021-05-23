掌摑立院龍頭促成萬年國會下台 張俊雄感謝黨外支持者

總統府資政張俊雄是美麗島辯護律師出身，戒嚴時期在立法院以掌摑前立法院長梁肅戎一戰成名，前總統陳水扁時期擔任行政院長，主導廢核四、金融六法整頓全國農漁會信用部、台灣加入WTO等重大議題。回想黨外時期，張俊雄說「當年沒有買票，演講時支持者會把錢丟在台上」，這是一段非常溫暖的回憶。

前總統陳水扁今天在廣播節目「有夢上水」專訪前行政院長、現任總統府資政張俊雄，張在立法院曾掌摑「萬年國會」院長梁肅戎，更因停建核四案被移送監察院彈劾。陳水扁主要針對張為何踏上從政之路、釋憲法案、行政院長與海基會董事長任內等問題提問。

張俊雄1983年以增額立法委員身分進入立法院，共擔任六屆立法委員。回想起他與立法院長梁肅戎的衝突過程，張俊雄說，當時並非存心這樣做，梁當年會給黨外時間發表意見，但後來遵循黨的政策不再給機會發聲，「你要表決沒關係，但至少要給我們時間表達不同聲音，不要連聲音都沒有」，梁回一句難聽的話，所以他動手搧過去，對方也很快反擊。

張俊雄說，衝突過後，民進黨提出三大主張有意訴求社會運動，要求梁肅戎以身作則退下、所有老委員退下、國會全面改選，國民黨不到一星期即答應，改選後維持國會多數黨優勢，若非如此結局可能改變。

主持人陳水扁半開玩笑說，他當年向前行政院長郝柏村掀桌子、張俊雄掌摑梁肅戎，「我們都犧牲色相，當時體制下不得不的選擇」。陳水扁提及，張俊雄在立院針對檢察官羈押權與副總統能否兼任行政院長提出釋憲，前者因此取消，後者促成副總統不再兼任行政院長，否則之前的陳誠、嚴家淦都有兼，歷史性貢獻大家不能不知。

有關廢核四案，張俊雄說，台灣是個小小的島，若非建立非核家園，這個小而美麗的地方，不知以後會變怎樣，這是個重要理念。