提振醫護士氣！ 國民黨團提案：北市比照新北提撥防疫獎金

雙北疫情大爆發，其中台北市萬華區成為疫情重災區，大量醫護人員投入防疫工作，不僅高風險，也相當辛苦。國民黨台北市議會黨團今天提案，要求建議台北市政府應比照新北市政府，提撥獎金及慰問金，提振醫療救護團隊士氣，給所有防疫英雄們更多鼓勵。

黨團書記長王欣儀表示，新北市長侯友宜22日應變會議記者會中提出，為感謝第一線醫護人員的辛勞，宣布將從新北市愛心大平台中提撥1000萬元，若有醫護人員染疫，將發放10至50萬元慰問金。

王欣儀說，雙北在此次疫情當中屬重災區，且中央屢次將責任及問題甩鍋至地方政府，又無即時提供相關人力、物力具體實際協助，實在打擊一線防疫人員士氣。

王提到，北市府在柯文哲率先提出退役醫療人員加入防疫任務後，各地退役醫療人員先後加入防疫任務。國民黨黨團建議，北市應比照新北市政府，提撥獎金及慰問金，更能給無私犧牲奉獻的防疫工作人員鼓勵與肯定慰勉。