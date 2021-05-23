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中央甩鍋地方？ 陳宗彥：通力合作 防疫才會成功
國內昨首度出現400例校正回歸的新冠肺炎本土病例，引發外界熱議。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午舉行全國防疫會議後記者會表示，會中提及，指揮中心和地方政府近日已經在做採檢通報流程簡化，並與健保署一起合作，以加快通報回傳速度。
陳宗彥指出，疫情監測組和地方政府今有針對流程簡化詳細說明，包括從醫療院所端分島，是採檢到檢驗端，再回到醫療院所及病人，相關流程都做了簡化程序，可以讓通報回傳速度加快，在登打的行政程序上，也從28項簡化到8項。
至於其他採檢通報詳細流程，一併在下午2時記者會說明。
對於校正回歸的說法，遭質疑是中央甩鍋給地方，陳宗彥僅說，防疫是中央和地方要通力合作，所有防疫工作唯有大家通力合作，才會成功。
有媒體報導，調查局下令外勤處站情蒐「校正回歸」各界不滿反應，是否朝假訊息偵辦，值得關注。陳宗彥表示，調查局今已發布新聞稿澄清絕無此事，並未要求外勤處站情蒐「校正回歸」，報導與事實不符。
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