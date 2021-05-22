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校正回歸責任在地方政府？國民黨：假消息蔡政府不辦？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
今日公布有400例確診案例校正回歸的個案，引發爭議。記者陳雨鑫／攝影
今日公布有400例確診案例校正回歸的個案，引發爭議。記者陳雨鑫／攝影

新冠肺炎疫情大爆發，指揮中心今卻以「校正回歸」將今日公布的本土確診數回歸他日，引發作假帳質疑，但綠營卻又將責任推給地方政府拖延。國民黨晚間在臉書質疑，民進黨網軍利用假消息護航指揮中心指揮官陳時中，蔡政府辦不辦？

國民黨表示，之所以暴增400例本土案例是因採檢量變大，但通報程序繁瑣，才讓很多確診案例來不及通報；「校正回歸」做法，證明指揮中心公布的確診案例數字完全不可信，根本就是蓋牌、美化數字，瓦解人民信任。

國民黨指出，地方政府根本就是整個通報程序中的最後一環，通報大塞車，就是中央政府通報機制有問題，結果民進黨網軍立刻借題發揮，想把責任甩鍋給地方政府，想靠假消息護航陳時中。

國民黨認為，既然比起防疫，蔡政府更熱衷抓假消息態度，那就請先調查這些製造假消息的綠營網軍，不要讓假消息破壞中央地方的合作與團結。

假消息 國民黨 民進黨

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