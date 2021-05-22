雙北延遲通報才需校正回歸？北市府駁斥：很奇怪

疫情指揮中心今公布有400例本土個案「校正回歸」，媒體報導，有政府高層表示，因雙北衛生局延遲通報，因此需要校正回歸，台北市政府發言人陳智菡今駁斥，相關的說法與事實不符。

她說，採檢後將相關的個資輸入至傳染病通報系統，檢體送到中央指定的實驗室，檢驗結果出爐後再送回疾管署研判，然後再回傳給地方的衛生局，編案號也都是由指揮中心公布的，整合流程都是由中央控管，沒有延遲通報的問題。指稱是雙北衛生局延遲通報的說法非常奇怪。

另外，議員游淑慧也說，一、醫院在個案篩檢（快篩）後必須上CDC系統登錄資料，進行PCR採檢。二、醫院有了快篩採檢結果出爐後再上CDC系統登錄結果。三、地方衛生單位接到CDC傳來個案資訊，再進行處理，包括疫調等等。

她說，之前個案資料在上述登錄流程塞車，理由很多，因為中央要求填報的資料非常繁瑣，聽醫師說一個案子寫40分鐘不為過。這是一直以來的基本流程，所以後端地方衛生單位接收不到訊息，無法立刻安排移送、居隔及相關採檢疫調，產生時間差。