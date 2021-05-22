快訊

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

日航1名松機地勤染疫整組隔離 急派桃機人馬進駐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙北延遲通報才需校正回歸？北市府駁斥：很奇怪

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市府發言人陳智菡。圖/取自網路。
北市府發言人陳智菡。圖/取自網路。

疫情指揮中心今公布有400例本土個案「校正回歸」，媒體報導，有政府高層表示，因雙北衛生局延遲通報，因此需要校正回歸，台北市政府發言人陳智菡今駁斥，相關的說法與事實不符。

她說，採檢後將相關的個資輸入至傳染病通報系統，檢體送到中央指定的實驗室，檢驗結果出爐後再送回疾管署研判，然後再回傳給地方的衛生局，編案號也都是由指揮中心公布的，整合流程都是由中央控管，沒有延遲通報的問題。指稱是雙北衛生局延遲通報的說法非常奇怪。

另外，議員游淑慧也說，一、醫院在個案篩檢（快篩）後必須上CDC系統登錄資料，進行PCR採檢。二、醫院有了快篩採檢結果出爐後再上CDC系統登錄結果。三、地方衛生單位接到CDC傳來個案資訊，再進行處理，包括疫調等等。

她說，之前個案資料在上述登錄流程塞車，理由很多，因為中央要求填報的資料非常繁瑣，聽醫師說一個案子寫40分鐘不為過。這是一直以來的基本流程，所以後端地方衛生單位接收不到訊息，無法立刻安排移送、居隔及相關採檢疫調，產生時間差。

游淑慧指出，因CDC是第一時間接到各醫療院所回報，然後統整後再回地方政府，「所以車，應該不是塞在地方」可能在檢驗中心或醫療院所，應該不是卡地方衛生局。

圖/北市府提供
圖/北市府提供

衛生局 游淑慧 疫情

延伸閱讀

確診校正回歸？ 游淑慧問陳時中：財報緩列虧損嗎

影／北市收治量能不足 議員建議2地點可整棟徵用

北市13660元補助2023年退場 教育局：力推私幼準公共化

趙介佑特權又一例？ 游淑慧：回役沒送成功嶺操8周

相關新聞

掌摑立院龍頭促成萬年國會下台 張俊雄感謝黨外支持者

總統府資政張俊雄是美麗島辯護律師出身，戒嚴時期在立法院以掌摑前立法院長梁肅戎一戰成名，前總統陳水扁時期擔任行政院長，主導...

提振醫護士氣！ 國民黨團提案：北市比照新北提撥防疫獎金

雙北疫情大爆發，其中台北市萬華區成為疫情重災區，大量醫護人員投入防疫工作，不僅高風險，也相當辛苦。國民黨台北市議會黨團今...

中央甩鍋地方？ 陳宗彥：通力合作 防疫才會成功

國內昨首度出現400例校正回歸的新冠肺炎本土病例，引發外界熱議。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午舉行全國防疫會...

【圖輯】照片看歷史／1994年民進黨發動老人靜坐 聲援敬老津貼政策

1994年5月23日 民進黨中央發動民進黨各縣市黨部及縣境內65歲以上老人，在立法院進行一連5天的「老人年金靜坐活動」。民進黨主席施明德指出，此項行動一方面是聲援民進黨執政縣市實施「敬老津貼」政策，另一方面是藉此向執政當局施壓，並敦促立法院早日通過民進黨提出的「敬老津貼暫行條例」。...

台灣疫苗短缺 孫大千要陳時中回應10大質疑

本土新冠疫情爆發，不過疫苗卻只進口70萬劑，明顯不足。前立委孫大千在臉書提出十點質疑，針對台灣疫苗慢半拍的問題，他要求疫...

【家長相談室】頂大畢業生經驗分享！ 高中生該如何選補習班才適合？

評斷要不要補習，可以先觀察以下幾件事：學校課程跟得上嗎？跟得上的話，考試表現有沒有符合自己的標準？我當初補數學的原因是學校老師教太快，自己念也念不起來，才跟著同學一起去補習。也有同學是高一考完一段後，發現考題比想像中艱澀很多，老師的教學內容太簡單，才決定去補習班加強學習。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。