聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙北延遲通報才需校正回歸？北市府駁斥：很奇怪
疫情指揮中心今公布有400例本土個案「校正回歸」，媒體報導，有政府高層表示，因雙北衛生局延遲通報，因此需要校正回歸，台北市政府發言人陳智菡今駁斥，相關的說法與事實不符。
她說，採檢後將相關的個資輸入至傳染病通報系統，檢體送到中央指定的實驗室，檢驗結果出爐後再送回疾管署研判，然後再回傳給地方的衛生局，編案號也都是由指揮中心公布的，整合流程都是由中央控管，沒有延遲通報的問題。指稱是雙北衛生局延遲通報的說法非常奇怪。
另外，議員游淑慧也說，一、醫院在個案篩檢（快篩）後必須上CDC系統登錄資料，進行PCR採檢。二、醫院有了快篩採檢結果出爐後再上CDC系統登錄結果。三、地方衛生單位接到CDC傳來個案資訊，再進行處理，包括疫調等等。
她說，之前個案資料在上述登錄流程塞車，理由很多，因為中央要求填報的資料非常繁瑣，聽醫師說一個案子寫40分鐘不為過。這是一直以來的基本流程，所以後端地方衛生單位接收不到訊息，無法立刻安排移送、居隔及相關採檢疫調，產生時間差。
游淑慧指出，因CDC是第一時間接到各醫療院所回報，然後統整後再回地方政府，「所以車，應該不是塞在地方」可能在檢驗中心或醫療院所，應該不是卡地方衛生局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言