確診數校正回歸 江啟臣：凸顯中央、地方防疫資訊落差

新冠疫情大爆發，指揮中心今卻以「校正回歸」將今日公布的國內確診數回歸至前幾日。國民黨主席江啟臣晚間在臉書表示，要校正回歸的不只是「確診數字」，是中央地方的資訊同步、作業程序的順暢，篩檢量能的提升。

江啟臣表示，確診數字是由醫院PCR採檢，登入中央回報系統，確診後由中央計入確診數，再通知地方政府著手開始疫調；疫情指揮中心晚間6時截止確診統計，到隔日下午2時公布。

江啟臣說，從作業流程可以知道，檢測結果是中央先知道後通報地方政府，說地方政府要回報確診數是錯誤的資訊，地方政府是最後被通知的單位；中央的回報系統有20多項要填，手續複雜，這次疫情爆發更凸顯必須調整作業流程。

江啟臣表示，中央疫情指揮中心不可再忽視「塞車」，及早發現傳播鏈是保護民眾最直接的手段；中央的回報系統塞車，也造成地方政府無法知道確診情況，有可能因此妨礙疫調，造成防疫漏洞。

江啟臣指出，防疫沒有藍綠、病毒才是敵人，今日校正回歸事件再次凸顯，讓中央、地方資訊同步、團結防疫，刻不容緩。