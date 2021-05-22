聽新聞
test
0:00 / 0:00
確診數字校正回歸 蕭敬嚴：創意可獲得諾貝爾奬肯定
新冠疫情大爆發，指揮中心今卻以「校正回歸」將今日公布的國內確診數回歸至前幾日。國民黨青年部前主任蕭敬嚴在臉書質疑，指揮中心透過創意操作，瞬間把公布的700多例確診，平均分配到過去幾天，恐為營造疫情趨緩假象。
蕭敬嚴揶揄，「時鐘壞了要校正」，成績跟股票也能校正回歸就好了；指揮中心以可獲得諾貝爾奬肯定的「校正回歸」名詞，回歸本土確診案例數，也就代表以後每天指揮中心公布的數字根本不重要，因為過沒幾天很有可能被校正回歸。
蕭敬嚴也引述網友整理資料，表示民進黨政府執政以來發明的創意名詞已不只「校正回歸」，像是施壓就被說成「強烈建議」，要勞工放無薪假就說「減班休息」，空軍一號走私菸品就說是「超買」卸責，酬庸黑道可以解釋為「傾聽基層」。
此外，缺電輪流停電被轉成「發電不夠分區供電」，側翼網軍是「民眾義勇軍」，違反綠營台灣價值的核電重啟就說是「並聯發電」，湮滅證據是「一時疏忽」，疫情蓋牌稱「校正回歸」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言