確診數字校正回歸 蕭敬嚴：創意可獲得諾貝爾奬肯定

新冠疫情大爆發，指揮中心今卻以「校正回歸」將今日公布的國內確診數回歸至前幾日。國民黨青年部前主任蕭敬嚴在臉書質疑，指揮中心透過創意操作，瞬間把公布的700多例確診，平均分配到過去幾天，恐為營造疫情趨緩假象。

蕭敬嚴揶揄，「時鐘壞了要校正」，成績跟股票也能校正回歸就好了；指揮中心以可獲得諾貝爾奬肯定的「校正回歸」名詞，回歸本土確診案例數，也就代表以後每天指揮中心公布的數字根本不重要，因為過沒幾天很有可能被校正回歸。

蕭敬嚴也引述網友整理資料，表示民進黨政府執政以來發明的創意名詞已不只「校正回歸」，像是施壓就被說成「強烈建議」，要勞工放無薪假就說「減班休息」，空軍一號走私菸品就說是「超買」卸責，酬庸黑道可以解釋為「傾聽基層」。