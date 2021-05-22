確診數「校正回歸」惹議 蘇貞昌：行政負擔吃緊

中央流行疫情指揮中心今天宣布，有400例本土個案校正回歸，引發外界質疑。行政院長蘇貞昌表示，沒有人想隱瞞疫情或隱匿確診數，而是因各地的篩檢能量、行政負擔吃緊。

蘇貞昌晚間透過臉書表示，今天有高達累積一周、共計400例的確診案例校正回歸，這是由於各地的篩檢能量、行政負擔吃緊，不得不遞延至昨晚才報到中央。

蘇貞昌說，從中央到地方，沒有人會想隱瞞疫情，也沒有醫療人員會隱匿確診數，這一周，全國上下的防疫人員都全力備戰，雙北醫護人員所承受的工作壓力更是龐大；而政府的責任是加強能量、減低負擔，讓程序更簡便，這樣才是解決問題的方法。

他表示，今天上午他召開防疫會議，除了確認各部會對於現有的醫療能量全盤掌握，讓確診者可以得到迅速而安心的照顧，也已要求資安部門針對快篩民眾的填表作業、地方確診資料的上傳作業進行簡化，降低地方醫療行政人員的負擔。

蘇貞昌表示，在校正回歸後，可以看到篩檢能量不斷增加，確診率卻從15日的高峰6.3%、降到這兩天約2.9%，這可以證明維持好社交距離、落實防疫生活，就能有效阻絕疫情擴散。

蘇貞昌也喊話，現在是大家一起扛起責任的時候，不是追究誰的責任的時候，大家一起加油，就像過去一整年一樣，把國家守起來。