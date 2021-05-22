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校正回歸400例 王淺秋質疑：不讓楊志良預言成真嗎
中央疫情指揮中心今天「校正回歸」400例確診人數，新名詞引發熱議。高雄市前新聞局長王淺秋說，看見校正回歸400例驚呆了，強烈懷疑這個名詞是為了不讓前衛生署長楊志良估算「疫情會在20、21日達到最高峰的預言成真」，不知2020年（總統大選）的817萬票有沒有機會校正回歸。
楊志良17日接受媒體人王淺秋節目專訪，曾推測台灣確診人數會在20、21日達到單日確診近千人的高峰，這時會是疫情最嚴重的時刻，28日後疫情將趨緩下修。
今天下午，衛福部長陳時中提及校正回歸400例。王淺秋在臉書說，她強烈合理懷疑這個新名詞是為了不讓楊志良估算在20、21日疫情數高峰的預言成真，但也補充「可能是為了520行情」。
有網友留言說，「那韓總（韓國瑜）可否校正回歸400 萬票」，此則貼文吸引上千則留言討論。
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