台灣本土疫情延燒 大陸藉機發起「認知作戰」？

台灣本土疫情持續增加，周六新增321例新冠肺炎本土病例，另外校正回補400例16至21日隔日確診的本土個案。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周六表示，5月15日陽性率最高，達6.3%，此後逐步下降，這幾日維持在2.2至2.9%，顯示疫情並未爆發；確診案例雖然多，但仍沒有必要升級第四級警戒。

而自台灣本土疫情數字增加以來，有關網路假消息的報導頻傳，例如為銷售疫苗不惜擴大疫情、蘇貞昌內線交易防疫股、化學兵消毒藥劑有劇毒。本周六，在TVBS新聞台網路直播室中，一則留言聲稱「蔡英文已經確診還沒有宣布」。台灣警政署刑事警察局追查後發現，這則留言IP位址來自美國，用字遣詞多為大陸用語而且均為簡體字，表示是有心人士利用跳板網路發布。台灣疫情指揮中心強調，散播加訊息構成犯罪，呼籲民眾切勿轉傳散播。

台灣內政部次長陳宗彥周六指出，最近明顯感受到中國對台灣已經展開「認知戰」，各種假訊息不斷，都可能對台灣防疫造成威脅，因此指揮中心不斷澄清、阻斷錯誤訊息，避免民眾被認知戰影響。

陳宗彥周六也在全國防疫會議上呼籲民眾，不要讓假訊息破壞防疫步調。對於網路上傳「蔡英文已確診」，陳宗彥澄清這是「非常惡劣的假訊息」，目前刑事局、調查局、高檢署將與法務部共同合作，打擊假訊息。

「網路帶風向，打擊台灣人民信心」

台灣總統府副秘書長李俊俋本周三在臉書上發文寫道：「國安單位證實，自疫情升溫以來，中國『對台認知作戰』再度啟動，以『深化台灣內部矛盾』、『延遲疫情緩和速度』、『降低生產動能』、『瓦解經濟與股市』為目標，策動部分人士在Line、Facebook等社群管道帶起風向、散播不實訊息，借此打擊台灣人民信心，並增加大眾對政府的不信任感。」

他認為，正是因為如此，許多社群中再次討論起擴大普篩、建方艙醫院、封城以及開放中國疫苗等議題。

對於媒體報導稱，趁著華航群聚感染事件發生時，中共啟動了認知作戰，意圖利用民心浮動擴大內部矛盾，台灣行政院政務委員兼發言人羅秉成此前也做出回應。羅秉成在周三的「簡訊實聯制」記者會上引用瑞典哥登堡大學相關研究統計及其他研究指出，台灣跟其他國家比較起來，受到境外」認知性攻擊」非常的嚴重。他表示，根據國安等位等相關治安單位掌握的訊息，確實是有「透過無煙硝的戰爭方式」，對台灣發動認知性的攻擊。

「用假訊息來做認知性的攻擊，它可以達到分裂這個社會，讓社會的族群對立，打擊政府威信，或是人民對政府的信賴感。」

羅秉成強調，假訊息如同現在的病毒，傳播速度快，危害也很嚴重，民眾應做好防御，不制造、不下載、不轉傳、不聽信。「如果每個人做好自律，假訊息對我們的攻擊的有效性就會大減。」

中共國務院台灣事務辦公室周四則對路透社表示，台灣的指責純屬「虛構」，目的是將民眾的注意力從真正的問題上引開。國台辦還稱，台灣政府應該「停止玩政治游戲，採取實際措施盡快控制住疫情」。

（路透社、中央社、聯合報等）

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