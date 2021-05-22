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【重磅快評】520後才校正回歸？陳時中自找的信任危機

聯合報 / 主筆室
指揮中心今公布新增321例本土病例，另有400例本土個案校正回歸，圖為指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
指揮中心今公布新增321例本土病例，另有400例本土個案校正回歸，圖為指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

今天下午所有自肅在家的民眾都被疫情指揮中心指揮官陳時中一句「校正回歸」400例給炸鍋了，陳時中解釋就是因地方延遲通報時間差所造成的數字落差，並非疫情大爆發，更非為了股市。陳時中愈解釋大家愈懷疑，到底過去這一年多來，大家奉為圭臬的CDC記者會還隱藏了多少「校正回歸」的秘密？

自從本土疫情大爆發以來，中央許多過去宣稱的「超前部署」全露出了「超前不署」的馬腳，尤其在雙北市率先啟用快篩後，出現大量確診病例後，更讓醫療後送與病房整備不足的真相全露了餡。

其中最令人悲傷的案例是，萬華一名65歲獨居婦人到醫院採檢陽性，卻因為是輕症而被要求回家居家隔離，返家後一天立刻轉回重症求助無門，死在家中，還是未同住家人聯繫不上才發現。這顯然是一個集所有不幸於一身的弱勢家庭，但相信不會有人替她追究。

中央要求輕症可以返家自行隔離，重症才住院，但卻忽略了輕症可能變重症，且誰來判定的問題？其實真相就是中央來不及整備可以收容輕症病患的方艙醫院，就任由確診民眾在家無助等候甚而發病身亡。

除了超前不署外，過去這一年多以來，指揮中心壟斷了疫情所有的資訊權，動輒對媒體或是藍營民代語出恫嚇，形成寒蟬效應，所有資訊都是指揮中心說了算，過去雙標的情況早已不勝枚舉。

陳時中今天突然出現「校正回歸」之說，把過去因為檢驗塞車延遲確認的400案例，回推到517到521之間，堅持不算在今天的確診病例中。會出現這樣的情況，是因為雙北普設快篩站，但中央要求要以檢驗時間長的核酸檢驗（PCR）才能作為確診依據，結果大量病例篩檢大塞車，台北市長柯文哲遂呼籲，中央這種要求PCR才能做為確診數的作法不切實際。更凸顯了過去一年多來檢驗能量始終不足的問題。

但奇怪的是，這種因為檢驗塞車導致確認病例遞延公布的情況不會是始自今日，按理指揮中心應該在出現塞車的情況，就每天公布遞延確診數字，且該加在當日確診病例。面對外界滔天質疑，陳時中說這不是蓋牌而是掀牌，但他沒有解釋的是，為何過了520才一口氣把之前累積的一次掀牌，這種前後標準不一的作法，當然會啟人疑竇，也難怪難杜悠悠之口。

在指揮中心長期獨斷疫情資訊權，也在民眾心中建立了一定的信任感與權威感，指揮中心說「嘉玲就嘉玲」，說不是本土病例就不是，詮釋權全在陳時中的嘴巴。但歷經校正回歸事件後，現在還有一萬多件待檢驗的病例，此後指揮中心每天公布數據時，大家還會信嗎？會不會心生這當中有多少是經過宏觀調控的數字的疑慮呢？除了要面對病毒危機，指揮中心如今的信任危機才是更大的危機。

陳時中 疫情 塞車

延伸閱讀

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陳時中「校正回歸」 他神推論「三種可能」

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