快訊

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

日航1名松機地勤染疫整組隔離 急派桃機人馬進駐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧秀燕小編凸搥「矯正回歸什麼鬼」網路熱議燕姐留言

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
盧秀燕小編忘記切換帳號，以盧的官方帳號回應「陳時中剛公布的400例矯正回歸，什麼鬼？」批踢踢讚聲一片。圖／取自網路
盧秀燕小編忘記切換帳號，以盧的官方帳號回應「陳時中剛公布的400例矯正回歸，什麼鬼？」批踢踢讚聲一片。圖／取自網路

中央流行疫情指揮中心公布本土案例有321例後，同時又校正回歸400例。台中市盧秀燕最後在媒體詢問時，直播回答有點語無倫次，但網友發現，盧的小編忘記切換帳號，以她的官方帳號回應「陳時中剛公布的400例矯正回歸，什麼鬼？」批踢踢讚聲一片。

盧秀燕每天下午3點直播台中市疫情，因防疫不開放媒體採訪，需事先提問，最後被問到「今天新增400人回歸校正」的看法，她回答有點語無倫次說，「要進一步了解，所謂回歸校正跟疫調過程、確診等，地方政府要再向中央了解，會再開會討論。」

不過小編以盧秀燕帳號「陳時中剛公布的400例矯正回歸，什麼鬼？」馬上被截圖。台中市新聞局長黃國瑋表示，經調查確實是小編誤留，將原本跟朋友的對話，手誤留在直撥上的留言，小編已經深刻檢討，並向市長致歉，敬請大家持續關注台中市的防疫工作。

網路上討論「台中市直播燕姐的留言」一片讚聲，網友留言「真性情不愧是燕姐餒！」「滿中肯的」「小編吧！怎可能是市長」「明顯地方首長都不知道」，正面評價不少。

盧秀燕小編忘記切換帳號，以盧的官方帳號回應「陳時中剛公布的400例矯正回歸，什麼鬼？」批踢踢讚聲一片。
盧秀燕小編忘記切換帳號，以盧的官方帳號回應「陳時中剛公布的400例矯正回歸，什麼鬼？」批踢踢讚聲一片。

台中市 直播 盧秀燕

延伸閱讀

陳時中「校正回歸」 他神推論「三種可能」

美國疫苗先給拉美？陳時中：相信會考慮台灣處境

篩檢塞車校正回歸 侯友宜籲：成立國家隊 避免破口

地方抗疫超前 陳時中喊中央指揮

相關新聞

掌摑立院龍頭促成萬年國會下台 張俊雄感謝黨外支持者

總統府資政張俊雄是美麗島辯護律師出身，戒嚴時期在立法院以掌摑前立法院長梁肅戎一戰成名，前總統陳水扁時期擔任行政院長，主導...

提振醫護士氣！ 國民黨團提案：北市比照新北提撥防疫獎金

雙北疫情大爆發，其中台北市萬華區成為疫情重災區，大量醫護人員投入防疫工作，不僅高風險，也相當辛苦。國民黨台北市議會黨團今...

中央甩鍋地方？ 陳宗彥：通力合作 防疫才會成功

國內昨首度出現400例校正回歸的新冠肺炎本土病例，引發外界熱議。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午舉行全國防疫會...

【圖輯】照片看歷史／1994年民進黨發動老人靜坐 聲援敬老津貼政策

1994年5月23日 民進黨中央發動民進黨各縣市黨部及縣境內65歲以上老人，在立法院進行一連5天的「老人年金靜坐活動」。民進黨主席施明德指出，此項行動一方面是聲援民進黨執政縣市實施「敬老津貼」政策，另一方面是藉此向執政當局施壓，並敦促立法院早日通過民進黨提出的「敬老津貼暫行條例」。...

台灣疫苗短缺 孫大千要陳時中回應10大質疑

本土新冠疫情爆發，不過疫苗卻只進口70萬劑，明顯不足。前立委孫大千在臉書提出十點質疑，針對台灣疫苗慢半拍的問題，他要求疫...

【家長相談室】頂大畢業生經驗分享！ 高中生該如何選補習班才適合？

評斷要不要補習，可以先觀察以下幾件事：學校課程跟得上嗎？跟得上的話，考試表現有沒有符合自己的標準？我當初補數學的原因是學校老師教太快，自己念也念不起來，才跟著同學一起去補習。也有同學是高一考完一段後，發現考題比想像中艱澀很多，老師的教學內容太簡單，才決定去補習班加強學習。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。