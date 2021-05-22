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盧秀燕小編凸搥「矯正回歸什麼鬼」網路熱議燕姐留言
中央流行疫情指揮中心公布本土案例有321例後，同時又校正回歸400例。台中市長盧秀燕最後在媒體詢問時，直播回答有點語無倫次，但網友發現，盧的小編忘記切換帳號，以她的官方帳號回應「陳時中剛公布的400例矯正回歸，什麼鬼？」批踢踢讚聲一片。
盧秀燕每天下午3點直播台中市疫情，因防疫不開放媒體採訪，需事先提問，最後被問到「今天新增400人回歸校正」的看法，她回答有點語無倫次說，「要進一步了解，所謂回歸校正跟疫調過程、確診等，地方政府要再向中央了解，會再開會討論。」
不過小編以盧秀燕帳號「陳時中剛公布的400例矯正回歸，什麼鬼？」馬上被截圖。台中市新聞局長黃國瑋表示，經調查確實是小編誤留，將原本跟朋友的對話，手誤留在直撥上的留言，小編已經深刻檢討，並向市長致歉，敬請大家持續關注台中市的防疫工作。
網路上討論「台中市直播燕姐的留言」一片讚聲，網友留言「真性情不愧是燕姐餒！」「滿中肯的」「小編吧！怎可能是市長」「明顯地方首長都不知道」，正面評價不少。
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