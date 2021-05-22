陳時中「校正回歸」 他神推論「三種可能」

衛福部長陳時中對疫情提出「校正回歸」，引發網友炸鍋，鍵盤柯南紛紛出籠。台北市議員侯漢廷今天在臉書推論指出，400例本土「校正回歸」個案只有三種可能：

第一，過去每天不敢公告太多，蓋牌，直到昨天被發現縣市公告的案號數超過了指揮中心公告的案號數，紙包不住火，趁著今天股市休市，才揭發這過去被蓋的「400例」，用「校正回歸」來掩飾過去的隱匿。

舉例：每天只給老婆兩萬元薪水，直到被發現偷藏私房錢，才上繳說這是「校正回歸」的錢，誰敢說偷藏私房錢就是認知作戰假訊息。

第二，今天不敢公告「721例」這個數字太大，破壞皇城內的和諧，將「400例」「校正回歸」掉，引導大家今天只有「321例」，「看起來安心多了呢！」

舉例：今天花了721元吃飯，感覺好貴，所以記帳時把400元當成上周花的錢，「這樣我今天好省喔！」

第三，雙北採檢塞車，所以晚公布了，要「校正回歸」。

侯漢廷說，第三個可能最站不住腳。首先，快篩只要15分，沒有塞車問題。PCR檢測管控權在中央，也不是雙北市政府的問題。再者，過去一年以來，從來沒有將採檢日「回歸為日前確診例」的習慣，1日採檢的成為5日公布的確診案例所在多有，哪一次需要公布「回歸」幾天前的確診數？

侯漢廷指出，突然還有個「內幕」新聞，「政府高層表示，北市清出1萬多筆、新北清出1000多筆，雙北後來發現有諸多確診個案沒有完成上傳程序，導致有數百個確診病例資料未能順利回報中央。」這是赤裸裸的假新聞，台北市到5/20四個快篩站共篩檢約八千人人，哪來的清一萬筆資料？指揮中心胡扯、媒體配合假新聞造神、栽贓甩鍋地方政府，這是血淋淋的認知作戰。

他表示，要相信第三種假新聞，「我祝福你」，但以後每天陳時中所公布的數字，已經沒有任何意義。因為誰知道還有沒有待校正回歸。乾脆每天公布0確診，普天同慶、歌功頌德、年底再一次校正回歸好了。