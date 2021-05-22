確診數字校正回歸 孫大千：疫情指揮中心公然作假帳

新冠疫情大爆發，疫情指揮中心今卻以「校正回歸」將今日公布的國內確診數回歸至前幾日。前立委孫大千下午在臉書批評，指揮中心根本就是在玩弄數字遊戲，公然在確診人數上作假帳。

孫大千質疑，全世界各國疫情通報有哪一國在用「校正回歸」？到底還有多少確診數字在等待「校正回歸」？難道就不能對台灣人民好好坦白一次？

孫大千批評，要疫苗沒疫苗，連最簡單的採檢通報機制都可以塞車，指揮中心真的是「防疫視同作戰」？連採檢通報機制都可以塞車，那在過去風平浪靜的一整年中，為什麼沒有做好準備？指揮中心都在睡覺？

孫大千質問，指揮中心為什麼不能每天除了公布PCR檢驗確診人數外，同時公布另一個快篩陽性，但正在等待PCR確認的人數？這些問題指揮中心指揮官陳時中應老實回答。