雙北篩檢未實報？新北副市長：把破口補起來 勿再來亂

疫情指揮中心今天公布有400例本土個案「校正回歸」，有政府高層表示，是地方衛生單位沒有確實上報中央所致。對此，新北市副市長劉和然認為「防疫階段把心思放錯地方」；新北市衛生局長陳潤秋認為，不要互相指責，希望中央盡快幫忙改善。

有政府高層表示，雙北與各地方衛生單位昨晚回頭重整上萬筆資料時，發現沒有完成上傳程序。新北市副市長劉和然說，「防疫階段把心思放錯地方」，要把破口補起來，不要再來亂，大家都在找原因。在簡化系統部分，劉和然說，中央有專業，也會尊重中央要簡化的內容跟項目。

衛生局長陳潤秋表示，篩檢資料數目很大筆，但因上傳程序繁複，都要由第一線人員手動登記民眾個資到系統，就會跟部長陳時中說的一樣會筋疲力盡，所以現在才要簡化。

陳潤秋表示，系統也可能會發生塞車的狀況，導致醫院人員一小時只能登打幾筆資料，她認為不要互相指責，希望中央盡快幫忙改善，能簡化系統也為醫院鬆一口氣。

陳潤秋表示，之前因為病人不多，會希望得到很多資訊，但現在人數越來越多，反而會太複雜、太細項，這段時間醫院都有反映相關問題，系統能更簡化友善，對第一線醫護人員處理會更好。