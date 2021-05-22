校正回歸是地方造成？ 衛生局長：非新北市

中央流行疫情指揮中心今公布有400例校正回歸個案，現在傳出是雙北與各地衛生單位沒有完成上傳程序。新北衛生局長陳潤秋說，主要不是新北市。新北副市長劉和然則說，看來防疫階段還是有人把心思放錯地方，目前應該是把破口補起來。

指揮中心公布本土案例有321例後，同時又校正回歸400例，有人指出是雙北回報太慢，要推責給陳時中。侯友宜表示，新北篩檢就快速通報，昨他與衛福部長陳時中通電話，陳部長也說還在找原因，今天部長就把原因說明了。

侯友宜指出，現在是中央、地方一起面對問題，不是推你跟我，大家要一起面對防疫，大家都希望不要再有破口。陳潤秋表示，陳時中說得很清楚，就是讓上傳更簡化，希望把洞補起來，資料比較不會塞車。

劉和然則說，校正回歸是把6天塞車部分做說明，現為共同防疫階段，但還有人在網路上以比較擔心方式呈現。以集中檢疫中心為例，去年起就是中央來調配，未來中央把地方徵用的防疫旅館作為集中檢疫中心，新北全力配合中央調配。

另外有人認為新北超前部署、該封就封喊太快，導致賣場有確診者足跡，未來是否會再和北市、中央一起討論。侯友宜說，不論哪一級中央都有指引，地方可以建議，採納與否由中央做決定，若有四級也是中央做裁定。

至於有「政府高層」認為新北無法控制疫情，才讓全國一起提升到三級警戒，對新北防疫心驚膽跳。侯友宜表示，他不知道哪位高層，但對任何批評指教虛心檢討，大家一起努力。