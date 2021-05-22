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避免校正回歸 侯友宜再籲：組國家篩檢隊

聯合報 / 記者李成蔭江婉儀王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜。圖／取自侯友宜臉書
新北市長侯友宜。圖／取自侯友宜臉書

今日確診數與「校正回歸」數據引發外界關注，新北市長侯友宜呼籲，應該與民間一同成立「國家篩檢隊」，擴充整體篩檢量能，解決患者從確診到就醫之間的「時間差」。

新北確診數依舊暴增，中和區今日更有一家5口都確診，但卻遲遲無法送醫，其中最小的才6歲，另外，雙和地區、土城、板橋也都有議員持續接到確診者求救電話，說自己或家人已經確診卻無處安置，衛生局長陳潤秋昨日表示，確診者從檢驗出結果到送醫都會有一定的時間差。

侯友宜表示，近日已經動用200名警力，希望將疫調分析做的更快，但就篩檢量能上，有時候的確無法馬上篩出，所以他才會呼籲要成立「國家篩檢隊」，徵用民間力量，擴充篩檢量能。

侯友宜強調，他「國家篩檢隊」的想法也得到中央善意的回應，希望民間越多人加入越好，畢竟現有的快篩站還是不夠，民眾也希望篩檢的速度能夠更快，但因為PCR仍有一定的時間，所以才會出現「時間差」，希望大家一起全力篩檢，趕快把漏洞補起來。

侯友宜指出，醫療量能上雖然都還足夠，但大家確實都有一定的壓力，為應付長期的需求，現在境內醫院的醫療量能已經大幅降載，並將啟動第二階段清空計畫，另外也再增加集中檢疫中心量能，目前總共有938間，未來也會遵照中央統一指揮與調配。

侯友宜認為，目前疫情還在高峰期，5月28日是一個重要的觀察指標，事實上，從校正回歸後的數據來看，最近確診數算是平穩，不過還要等情況更明確後，才能看出真正趨勢，市府現在也持續觀察確診分佈區塊及數量，並強化防疫相關作為。

侯友宜 衛生局 COVID-19 新冠肺炎

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