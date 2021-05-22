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校正回歸？賴士葆：有政府會作假 促檢方調查假數字
對於衛福部長陳時中提出「校正回歸」，引發網友炸鍋。國民黨立委賴士葆今天在臉書貼文，原來指揮中心每天都在頒布假數字，「有政府會做事」要改成「有政府會作假」。他在這裡鄭重呼籲高檢署出面調查指揮中心裡面作假數字愚弄全民的黑幕，疫情的真相沒有被揭露，誤導全民的防疫意識，這是天大的罪惡，政府可以公然操弄數據，根本不可原諒。
賴士葆表示，今天確診721例，卻公布321例，其餘的400例算成前幾天的確診數，「校正回歸」這個名詞是全世界的首創，疫情已經如此嚴峻，還不肯誠實以對，造假不會對防疫有幫助，過去不肯篩檢是為了美化數字蓋牌，以防疫模範生自滿，已經被世界各大媒體交相批評，現在還要自欺欺人，以為台灣人民的素質很低、很容易欺騙。
他指出，指揮中心不敢面對疫情的真相，也不能玩弄數字遊戲，刻意塑造低的確診數字，只能說明陳時中的智商很低，請問行政院長蘇貞昌知道這一個天大的荒謬嗎？
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