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校正回歸？ 柯文哲：檢驗塞車 中央要用新方法反映疫情

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
柯文哲認為，中央應該要用新的方法去公布每天的確診數字，才不會有校正回歸的狀況。 聯合報系資料照
柯文哲認為，中央應該要用新的方法去公布每天的確診數字，才不會有校正回歸的狀況。 聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心今天公布321例本土個案，以及上週來不及檢驗完400例「校正回歸」，讓民眾毫無頭緒。台北市長柯文哲回應，因為檢體透過PCR檢測需要2天，但這幾天檢體量高，所以檢驗塞車；柯文哲認為，堅持用PCR當作確診個案不切實際，呼籲中央要用新的方法才能精準反映疫情狀況。

指揮中心今公布400例本土個案為「校正回歸」，分別分佈到5月16到21日的各日個案，引發議論。指揮官陳時中說，主要是過去採檢完、但還沒檢驗的檢體，在今天全部清理完畢。

柯文哲解釋，過去案例少，都以PCR採檢，醫生會先輸入病人資料到法定傳染病登錄系統，檢體送實驗室後，要花2天才會有結果，醫生再輸入結果，疾管署才有辦法看健檢查結果，指揮中心才會編號宣布。

柯文哲說，檢體量太多後，檢驗的時間就會更久，所以才會有今天的「校正回歸」。柯文哲表示，現在確診數量多，寧可用靈敏度不高、便宜、時間快的方法檢查，否則堅持用PCR檢測，在公衛上恐怕不切實際，認為中央要用新方法每天公布疫情數目，才能精準反映疫情狀況。

柯文哲 疫情 COVID-19 新冠肺炎

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