朱學恒批校正回歸是玩數學手法 徐巧芯：是玩弄中文

評斷要不要補習，可以先觀察以下幾件事：學校課程跟得上嗎？跟得上的話，考試表現有沒有符合自己的標準？我當初補數學的原因是學校老師教太快，自己念也念不起來，才跟著同學一起去補習。也有同學是高一考完一段後，發現考題比想像中艱澀很多，老師的教學內容太簡單，才決定去補習班加強學習。

2021-05-23 06:01