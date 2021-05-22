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朱學恒批校正回歸是玩數學手法 徐巧芯：是玩弄中文
中央流行疫情指揮中心公布本土案例有321例後，同時又校正回歸400例。宅神朱學恒在臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」表示，校正回歸？指揮中心不能這樣玩數學手法啊！「你要用持續固定的方法公布數據才對」，不然會失去人民信任。台北市議員徐巧芯留言表示，「他沒有玩弄數學，他是玩弄中文」。
網友留言「很符合黨的期待」、「政府到底要不要出來告訴我們，還有什麼事情是真的算了，水、電、疫苗，現在連確診數都要搞新名詞校正回歸」、「乾脆數字除以一年，這樣馬上解除疫情」、「以後平常都零例，假日再來校正回歸就好啦」、「校正回歸和走私菸是超買、缺電是供電不足一樣，全是唬爛話術」、「不過這樣不面對事實的作法，可能多久要再校正回歸」、「我比較想知道朱宅你校正回歸之後到底幾公斤」。
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