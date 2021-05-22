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校正回歸400例引譁然 呂秋遠：講正確數字也要被罵被虧

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
指揮官陳時中表示，現在應該是「掀牌」怎麼會是「蓋牌」。記者陳雨鑫／攝影
指揮官陳時中表示，現在應該是「掀牌」怎麼會是「蓋牌」。記者陳雨鑫／攝影

中央流行疫情指揮中心公布本土案例有321例後，同時又校正回歸400例。立委陳玉珍質疑「乾脆嘉玲7天，後續再一次公布2000例就好」，有蓋牌嫌疑。指揮官陳時中表示，現在應該是「掀牌」怎麼會是「蓋牌」？律師呂秋遠對此在臉書表示，重點不是數字，重點是有沒有隱匿數字。要蓋牌，就每天確診數是零就好，幹嘛還來跟你講這幾天校正以後的結果？

呂秋遠說，所謂的「校正回歸」，就是把原來因為地方政府檢疫能量不足，卡住的確診者，回歸到每一天去，那麼，這樣做的重點是什麼？讓大家不會誤判趨勢，每天確診數量的變化是有意義的，明明721就不是昨天的數字，是這幾天以來累積的數字，昨天就是321，前幾天漏掉的數字是400，這有什麼問題值得做文章？

他說，現在，最重要的就是信任。許多人在等著削弱阿中部長的信任度，「讓大家開始訕笑他、不信任他，那麼就可以順勢把他換掉」。難道要說，昨天確診是721，大家才會開始越來越緊張嗎？

呂秋遠說，重點不是數字，重點是有沒有隱匿數字。台灣是個資訊開放到很誇張的國家，如果有人想隻手遮天隱匿疫情，那是幾乎辦不到的事情。「把這件事跟蓋牌說連結在一起，那就更好笑。要蓋牌，就每天確診數是零就好，幹嘛還來跟你講這幾天校正以後的結果？講正確數字也要被罵被虧，現在是怎樣？」

呂秋遠說，每天的確診數字很重要，因為那可以顯示出發病的趨勢，還有以後應該有的進一步作為。請不要用自己不成熟的態度去嘲笑指揮中心，特別是跟著那些政客去謾罵，當有天我們不再信任公權力，不再信任指揮中心，那麼，就等著瘟疫蔓延全島吧！

呂秋遠 疫情 陳玉珍

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