確診「校正回歸」 朱立倫：政府應誠實坦率揭露資訊

新冠肺炎疫情再升溫，指揮中心今天公布400例屬校正回歸。國民黨前主席朱立倫表示，面對嚴峻疫情，政府應誠實坦率揭露資訊，團結全民齊心抗疫。朱辦發言人凌濤則批，指揮中心以「校正回歸」玩弄數字將影響公信力。

朱立倫表示，企業經營必須努力爭取實際績效，每天在財務報表數字上做文章沒意義；現在真正的重點是控制疫情，才能讓確診數字趨緩，民進黨政府不用花「校正回歸」這些心思，不要再將事實複雜化，人民很聰明，都看得出來真實的情況。

朱立倫指出，全世界其他地方的疫情看似暫歇，但台灣真正艱難的考驗卻才開始，無法樂觀期待疫情能在短期內結束，所有人都該做好心理與實際準備，停止所有不必要的個人活動，長期抗疫作戰。

朱立倫也說，面對罪嚴峻的病毒挑戰，已不容再去區分黨派與彼此，所有過去這一段期間徒增紛擾的政治操作與攻訐，也通通都應立即停止。