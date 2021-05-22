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篩檢塞車校正回歸 侯友宜籲：成立國家隊 避免破口

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭李成蔭／新北即時報導
侯友宜呼籲中央地方防疫一起成立國家篩檢隊，結合民間業者力量一起來共同快速篩檢。 圖／擷自侯友宜臉書
侯友宜呼籲中央地方防疫一起成立國家篩檢隊，結合民間業者力量一起來共同快速篩檢。 圖／擷自侯友宜臉書

中央流行疫情指揮中心今宣布「校正回歸400例」確診個案，指揮官陳時中表示，原因是採檢塞車。新北市長侯友宜在線上記者會表示，他昨天打電話給陳時中，講了20分鐘，現在知道時間資訊有落差，擔心造成防疫破口，侯友宜呼籲，中央地方防疫一起來，要成立國家篩檢隊，結合民間業者力量一起來共同快速篩檢。

侯友宜表示，根據最新疫情資訊，新北市增加本土384例，但剛剛看到陳時中提出校正兩個字，數字回歸到其他天數。侯友宜說，他昨天打電話給陳時中，講了20分鐘，因為每天的確診個案，中央會分兩個時段給地方，一個是晚上6點，一個是隔一天接近中午時刻，他看到兩個時段數據倍增，希望把原因找出來。

侯友宜說，陳時中很認真、很實在，他還在找原因，但原因不明，剛剛看到陳時中在下午的CDC記者會上，把原因跟大家報告，因為校正回歸到前面的5至6天，現在知道時間資訊有落差，中央整個的確診個案數據，篩檢過程中，因為有壅塞的狀況，造成資訊到地方來時間有落差，光是新北市最高有6天時差，擔心造成防疫破口。

侯友宜呼籲，中央地方防疫一起來，要成立國家篩檢隊，結合民間業者力量一起來共同快速篩檢，不要發生確診者已經被通知了，但還沒到地方檢疫中心，遲遲苦等，中央地方一起把漏洞補起來，大家一起努力做，　明天真正數據會確實公布，今天數據給大家簡單參考。

侯友宜 陳時中 COVID-19 新冠肺炎

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